Chile no pudo repetir el buen rendimiento ante Perú y frente a Venezuela sucumbió en una dolorosa derrota que complica a la Roja.

Situación que el propio estratega asumió en conferencia de prensa. «Es un resultado adverso que no lo esperábamos pro como venía el equipo. Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto», señaló el colombiano.

Rueda además profundizó en el bajo nivel que tuvo el equipo a lo largo de los 90 minutos. «Varios nombres tienen otro nivel y hoy no se logró eso. No sumamos juego colectivo. Solo algunos destellos del primer tiempo donde coordinamos jugadas que eran nuestra propuesta. Pero esto no tuvo la eficacia que esperábamos», señaló.

Finalmente abordó el tema de su continuidad. Hecho por el que decidió bajarle el perfil. «Todos los partidos que se pierden ponen en riesgo el puesto. Pero así es este camino. Ojalá podamos replantearnos para el próximo año», cerró.

