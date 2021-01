El actor Arnold Schwarzenegger ha tildado este domingo a Donald Trump como “el peor presidente de la historia” tras pronunciarse sobre los violentos disturbios que ocurrieron el miércoles en el Capitolio de EE.UU, protagonizados por cientos de partidarios del presidente.

El exgobernador republicano de California publicó un video de más de 7 minutos con sus declaraciones en Twitter, rechazando los desmanes e hizo un llamado a la unidad de los estadounidenses para apoyar al nuevo mandatario, de filiación demócrata.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021