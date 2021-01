El vocero de gobierno, Jaime Bellolio abordó esta jornada la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue -dada a conocer por La Tercera Domingo- respecto a un eventual financiamiento irregular.

Según el vocero de gobierno “son acusaciones muy graves y tienen que ser dilucidadas por parte de los Tribunales de Justicia y de los fiscales. Llama la atención el doble estándar de algunos con respecto a estas materias: cuando ocurre algo de esta ideología entonces dicen que es un montaje”.

El Ministerio Público indaga unos llamados del abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda y el gerente general de Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández y los pagos de dicha empresa al jurista. La sospecha del organismo persecutor es que exista una presunta triangulación de dinero.

“Que la justicia determine su culpabilidad. Yo sé que ellos declaran culpable a través de sus tribunales populares a cualquier persona que piensa distinto que ellos. Nosotros no hacemos lo mismo y no lo hacemos porque creemos en la institucionalidad”, agregó Bellolio sobre la situación de Jadue.

Complementó que “creemos en la justicia como un poder independiente y esperaremos que sea la justicia la que haga su trabajo y no seré yo el que declare si él es o no culpable. ¿Debe seguir siendo candidato presidencial? Es una decisión que le corresponda a él, no a nosotros”.

“Nos llama la atención que el mismo abogado que representa a quienes incendiaron el Metro, que representan a muchos que se llaman primera línea, es el mismo que recibe gastos irregulares de una empresa y ha sido detenido por cargos de corrupción. Esperamos que sea la fiscalía la que haga su trabajo y pueda desbaratar cualquier acto de corrupción que esté ocurriendo en cualquier parte del país”, concluyó el vocero.

/psg