El senador PS Juan Pablo Letelier evidenció su “arrepentimiento” de haber apoyado la candidatura presidencial de Alejandro Guillier en 2017, luego de que propusiera que se adelanten las elecciones y poner término al mandato de Sebastián Piñera.

Y es que la propuesta del parlamentario independiente ha encontrado un fuerte rechazo en varios integrantes de la oposición, especialmente de la DC y el PPD.

Al respecto, el senador Letelier tildó de “inaceptable” y “antidemocrático” el planteamiento de Guillier.

El militante PS dejó en claro que “no comparto para nada lo que ha dicho Guillier. Yo creo que eso es contradecirse a sí mismo. Él fue candidato presidencial, fue alguien por quién voté y me parece impropio, si es que uno cree en la democracia, que cuestione los plazos de un gobierno”.

Letelier indicó que, si bien Piñera no genera mucha adhesión en la ciudadanía, “parte de las reglas del juego que no hay que cuestionar, a mi juicio, nunca es la duración de un mandato como el del Presidente. Eso del senador Guillier me parece inaceptable. Que alguien proponga cambiar las reglas del juego de esa forma realmente me parece que es no solamente antidemocrático, sino que me parece que juega con fuego”.

En vista de esto, se mostró “arrepentido” de haber apoyado su candidatura en 2017, “porque uno deposita mucha confianza en un candidato cuando uno lo apoya. Pero insinuar cambiar las reglas del juego me parecen de una profundidad tremenda”.

El senador PS recordó lo que está proponiendo Guillier con lo vivido por la Presidenta Michelle Bachelet cuando enfrentaba las críticas desde Chile Vamos, declarando que “era una situación artera de este mismo tipo de tono de que Guillier quiere utilizar ahora contra Piñera, que lo que ciertos sectores de derecha hacían contra la ex Presidenta Bachelet”.

Para el senador Juan Pablo Letelier “esos sectores tienen poco apego a las reglas democráticas, al Estado de derecho, a lo que es un reconocimiento de cosas que no deben volver a ocurrir, que es polarizar las cosas para caerle bien a algunas voces de la sociedad. Yo con esas actitudes no comulgo y me molestan profundamente”.

