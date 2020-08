Hay mucho más en nuestro mundo de lo que vemos. Nuestros seres queridos que han cruzado el más allá tienen un acceso a nuestra realidad, lo que significa que no solo pueden comunicarse a través de las dimensiones, sino que también pueden darnos a conocer su presencia en formas que nos obliguen a utilizar todos nuestros sentidos. No tienen la intención de asustarlo con su presencia, sino que quieren llamar su atención para hacerte saber que están cerca y compartir información útil contigo sobre tu vida o la vida de sus seres queridos. Cualquiera que haya perdido a un ser querido puede experimentar actividad paranormal.

No significa necesariamente que haya un fantasma en tu casa, sino seres queridos en espíritu que están haciendo todo lo posible para hacerte saber que te continúan queriendo y apoyando. Hay muchas formas en las que los seres queridos fallecidos intentan llamar su atención. Si ignoras sus signos más sutiles, lo que puede suceder fácilmente si no es consciente de su presencia, pueden aumentar sus actividades hasta el punto en que no se puedan ignorarlos. Y tal vez esto es lo que le ha ocurrido a una madre que perdió a su hija, y que su presencia ha sido registrada por una cámara de seguridad.

La triste historia

Saundra Gonzales siempre soñó con ser mamá y su sueño se cumplió el 6 de noviembre de 2015, cuando nació su hija Faviola Rodríguez. Faviola nació por cesárea y Gonzales no conoció a su hija en persona hasta el día siguiente.

“Ella me hizo mamá”, dijo Gonzales a la cadena de televisión estadounidense KFOX-TV.

Pero tres años después, el 6 de septiembre de 2018, todo cambio para siempre. Faviola regresó al hospital. Su cara y caja torácica presentaban fuertes golpes y no respondía. Los médicos de la sala de emergencias pasaron 40 minutos le practicaron los primeros auxilios para intentar salvar la vida de la niña antes de declararla muerta.

El entonces pareja de Gonzales, Lalo Anthony Castrillo IV, quien había estado con la pequeña Faviola esa noche mientras Gonzales estaba trabajando, fue arrestado al día siguiente y acusado de un cargo de abuso infantil intencional que resultó en la muerte. Casi dos años después, el caso contra Castrillo aún no se ha resuelto. Está en libertad bajo fianza pendiente de juicio. Es un juicio que no puede llegar lo suficientemente pronto para Gonzales y su familia.

“Es muy difícil para mi familia”, dijo Gonzales. “Todos están perdiendo la paciencia en nuestro sistema judicial”.

Pero las peticiones de justicia de Gonzales han encontrado una nueva ayuda, la propia Faviola.

El regreso de Faviola

Faviola Nova Rodríguez está enterrada en el Cementerio Masónico en Compress Road, Las Cruces, Nuevo México, donde un ángel de piedra envuelve con sus brazos una lápida en forma de corazón que dice: “Por siempre en mi corazón, mami”. Su lápida está siempre adornada de flores verde azulado, rosa, púrpura y blanco, así como girasoles amarillos, una muñeca vestida con un pijama púrpura, una linterna y otros juguetes.

A pocos pasos del sepulcro e Faviola se encuentra la tumba de James Bustamante, un artista del tatuaje que murió el 23 de noviembre de 2019. Su lápida también está adornada de flores y luces que se encienden cuando oscurece. La familia de Bustamante fue la primera en observar que su tumba estaba siendo manipulada a principios de este año, por lo que instalaron una cámara en un árbol frente a la tumba de su hijo. Justo antes de las 21:15 hora local del 1 de junio, la cámara captó a una visitante sorpresa: una niña de la misma edad que tendría ahora Faviola, con el pelo negro y rizado. La niña se quedó en la tumba de Bustamante por unos momentos antes de desaparecer de la imagen. Cinco minutos después, pasó un vehículo.

Reina Rodríguez dijo que su hijo, James Bustamante, era un artista tatuador que trabajaba en varios estudios de tatuajes y quería mucho a las personas y los niños. Relató que cuando vio las imágenes de la cámara, se sintió muy tranquila por la visita de la niña. Para ella, era una señal de que su hijo estaba bien.

“(La niña) vino directamente a su tumba y se arrodilló y parecía que estaba hablando, no estamos seguros, eran solo fotos”, dijo Reina Rodríguez. “Simplemente miró una vez más y regresó a la otra esquina.”

Reina explicó que un día su hija estaba visitando la tumba de su hijo cuando vio a Gonzales en la tumba de Faviola. Fue en ese momento cuando su hija le mostró a Gonzales las fotos de la niña que lo visitaba. Inmediatamente Gonzales se descompuso y se puso a llorar cuando vio las fotos porque supo al instante que la niña era Faviola.

“Supongo que esa fue, como, nuestra señal de que todavía está aquí con nosotros y que todavía está haciendo el trabajo de Dios; y para mí, creo que se hizo ver porque está en una misión en este momento para ser escuchada; todo lo que tiene que ver con el juicio… creo que está tratando de hacer lo correcto”, dijo Gonzales.

Desde entonces, comenzó una estrecha relación entre ambas familias. Gonzales compartió las fotos de la cámara del cementerio y su historia en una publicación en las redes sociales que ha sido ampliamente compartida por los principales medios de comunicación. En su publicación, Gonzales escribe que no duda de que la niña de las fotos sea Faviola.

“Porque se ve como su cabeza a los pies, desde su cabello, hasta su ropa y chanclas”, escribe Gonzales.

La madre dijo que no quiere que la gente recuerde a su hija como la niña que falleció por abuso infantil.

“Creo que merece ser recordada más que eso… Siempre fue tan feliz, tan hermosa, su cabello rizado. Siempre estaba, como, riendo y hablando con todos. Siempre hablaba tan bien para su edad, así es como me gustaría que todos la recordaran”, concluyó Gonzales.

Sin duda alguna se trata de una trágica historia que tiene como víctima a una niña. Su aparición nos hace recordar en que tipo de mundo vivimos, uno en el que se permite que los asesinos continúen libres después de cometer autenticas barbaridades contra el ser humano, sobre todo a los más pequeños. Es cierto que es muy difícil de determinar a partir de las fotos si se trata del fantasma de Faviola, pero lo que está claro es que ha servido para que los principales medios de comunicación obliguen ha condenar a su asesino. Por lo que podemos decir que de nuevo estamos ante un caso en el que fantasma ayuda a resolver su propio asesinato.

/psg