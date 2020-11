Este jueves, la selección chilena Sub 20 que dirige Patricio Ormazábal entregó su nómina para un cuadrangular en Brasil y la gran sorpresa fue la aparición del argentino-chileno Brandon Cortés, volante de Boca Juniors a préstamo en la U.

El mediocampista nacido en Buenos Aires, pero de padres chilenos, siempre quiso jugar por la Roja. Hernán Caputto lo llamó hace unos años a la Sub 17, pero en ese momento no tenía sus papeles al día. Luego de eso, Cortés fue ignorado en el último proceso Sub 20 de Héctor Robles y también de la Sub 23 de Bernardo Redín, equipo que disputó el último Preolímpico.