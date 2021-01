El ex ministro Cristián Monckeberg consideró que es “una buena noticia” que el titular de Hacienda, Ignacio Briones, al menos piense en una opción presidencial, señalando además que “si él toma esa decisión no es que se acaba el mundo”.

Tras la bajada del senador Felipe Kast de la carrera presidencial, desde Evópoli comenzaron a levantar la alternativa del jefe de la billetera fiscal como posible carta a La Moneda, decisión que zanjará finalmente el consejo general del partido del próximo 30 de enero.

Monckeberg comentó que “me llama gratamente la atención de que Evópoli haya pensado en él como una alternativa y se ve que hay bastante consenso en su partido para que él sea una carta”.

“No son malas noticias éstas, que bueno que desde el Gobierno hayan personas que estén dispuestas a que cuando están en funciones públicas (…) emprender algo más bien electoral, político electoral, para proyectar a la coalición, que bueno que se piense y además que lo decidan colectivamente, y que asuman esos tremendos desafíos. No digo que todos tengan que salir, pero efectivamente hay una diferencia muy grande con lo que fue el primer Gobierno del Presidente Piñera, donde la gran mayoría, no lo digo que sea bueno o malo, la gran mayoría volvió a sus funciones privadas como habitualmente ocurre y hoy un porcentaje de personas relevantes ha pensado en seguir en lo público en distintas alternativas”, sostuvo.

Con ello, Monckeberg indicó que “es una buena noticia que al menos lo piense, ahora es verdad, no podemos estar hasta marzo con él, estas son cosas que se deciden dentro de esta semana y la próxima, máximo, no puede ser más que eso, además que Evópoli tiene un consejo general el 30 de enero”.

En relación a quienes plantean aprensiones a que el ministro de Hacienda deje el Gobierno en medio de una crisis económica, Monckebrg expresó que “yo estoy de acuerdo en que hay ministerios más sensibles y hay personas que son de incalculable valor e Ignacio es uno de ellos, en el sentido de que ayuda mucho a la buena marcha del Gobierno y a dar certezas, porque no solamente es un cargo en el Gobierno, sino que uno cuando es ministro genera certezas en el país, en el sector en el cual corresponde, en el caso de él ocurre exactamente lo mismo, pero no por eso va a ser irremplazable”.

“Si él toma esa decisión, no es que se acaba el mundo, ni la hecatombe mundial, ni la economía del país, vaya para cualquier parte no lo veo así, sí sería un ministro difícil de reemplazar de todas maneras (…) pero si él toma la decisión no es que se acaba el mundo, habla bien de su gestión, pero son noticias que no se pueden alargar”, precisó, añadiendo que “ayer lo vi bastante con pinta de candidato, pero él tendrá que tomar esa decisión”.

Situación en RN

El también candidato a la Convención por el distrito 10, fue consultado por la posibilidad de ser presidente de RN nuevamente, ante lo cual indicó que “la mesa directiva existe y está y tiene que terminar un proceso que en lo inmediato es nominación de candidatura presidencial ahora el 23 de enero, el sábado y yo creo que es muy necesario que así sea. Creo que tiene que desplegarse alguien en nombre de RN oficialmente, estoy convencido que es Mario Desbordes, también está Francisco Chahuán y está muy bien y que se decida”.

Con ello, recordó que “hoy Rafael (Prohens) es el presidente (…) a Rafael le tengo mucho aprecio y él es el presidente, yo creo que estas cosas se tienen que zanjar en elecciones cuando corresponda”.

