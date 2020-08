El presidente nacional de la Confederación de Camiones de Chile, Juan Araya, condenó y pidió investigar y dar “sanciones ejemplificadoras” a los ataques que ocurren en La Araucanía. Esto, a propósito del último hecho de incendio a un camión, ocurrido anoche en la ruta CH-182, que une las localidades de Collipulli y Angol, en la región de La Araucanía.

El hecho, que habría sido protagonizado por cuatro sujetos, involucró al chofer de un camión y a su familia, quienes dispararon a la estructura de la máquina, los obligaron a descender, y luego prendieron fuego. La menor de 9 años recibió una herida en su abdomen, y debió ser traladada al Hospital de Temuco, donde permanece en estado grave.

Araya destacó que los ataques que se desarrollan en La Araucanía, son premeditados. “Los que andan quemando camiones deben ser un grupo así como especializado en quemar camiones, porque no han pillado a nadie. Son cuatro o cinco tipos que llegan en una camioneta, paran el camión y lo queman en un minuto. No puede ser que hayan tomado algunos tragos y digan ‘vamos a quemar un camión’, esto está premeditado”.

En ese sentido, indicó que se trata de un grupo de no más de 60 o 70 personas que operan en la zona, “estos grupos no puede ser muy grande, porque o si no, se sabría quiénes son”, agrega.

Por eso, apunta a que las policías hagan las investigaciones necesarias, destacando que “cuando las quieren hacer, las hacen. Se sabe todo en Santiago, y no se va a saber todo en un pueblo chico”, enfatizó.

Consultado por cómo podría ayudar el avance que busca hacer el Gobierno, luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el proyecto de ley “Juan Barrios”, que busca endurecer las penas a quienes protagonicen ataques incendiarios contra vehículos motorizados, Araya planteó que “en el caso del señor Barrios, todavía no se encuentran a quienes quemaron el camión. Entonces, no sacamos nada con hacer leyes, si no hacemos una labor policial, de inteligencia, para ubicar a este tipo de gente”.

“Yo creo que cuando el día de mañana, esta ley salga, porque no sé cuando va a salir, porque también se pega en el Congreso, con o sin ley, yo creo que tiene que haber sanciones ejemplificadoras. Nosotros los camioneros no tenemos nada que ver en el conflicto, nosotros no vamos a seguir el juego (…) por eso también hemos pedido al Gobierno que exista un fondo para poder recuperar estos equipos nuestros, porque normalmente los camioneros no tienen seguro, entonces quedan en la calle”, indicó.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, lamentó los hechos ocurridos, que involucraron a la hija del conductor del camión siniestrado. “Lamentamos profundamente el ataque incendiario ocurrido esta madrugada en Collipulli en el cual resultó herida una niña de 9 años. Estamos coordinados con nuestro seremi en la región y el Ministerio del Interior para prestar ayuda a la niña y la familia afectada”, tuiteó.

