El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, expresó esta tarde su molestia y acusó un aprovechamiento político e intento de “atacar la existencia de un banco público” tras el hackeo del que fue víctima la entidad financiera.

“Algunos oportunamente por razones política tratan de hacer dos cosas cuando pasa esto: lo primero es sacar alguna ventaja y no y decir ‘oye dónde está la falla, quiero saber la vulnerabilidad’ y apuntar con el dedo, y no decir ‘que bueno que se protegió’ y contribuir a ver cómo cada día vamos mejorando los estándares jurídicos y legislativos para protegernos mejor de estos ataques, y decir cómo perseguimos al delincuente que es lo más importante”, sostuvo.

Tras ello, señaló que “la segunda cosa que a mí me ha molestado mucho en estos días es que algunos ideológicamente han tratado de atacar la existencia de un banco público gracias a esto”.

“Esto les pasa a bancos en todo el mundo, particularmente a la banca privada. Nosotros como banco público decimos con orgullo sí pasó, puede pasar y va a seguir pasando, pero lo importante es proteger el patrimonio de nuestros clientes y eso lo hicimos correctamente”, recalcó el ex ministro de Desarrollo Social.

Asimismo, recalcó que “si no fuera porque un banco como el nuestra apuesta a tener CajasVecinas, si no fuera porque un banco como el nuestro apuesta tener 13 millones de cuentas RUT y darle cuenta a quien nadie más le da, si no fuera porque un banco como el nuestro apuesta por tener sucursales en Retiro, o en Villa Alegre, mucha gente no tendría atención bancaria”.

“Entonces aquellos que están aprovechando la oportunidad política para decir que no tiene que existir un banco público, decirle bien claramente: estos hechos evidencian aún más la necesidad de un BancoEstado. Eso lo vamos a defender hasta el final con el orgullo de haber tenido una reacción rápida (frente al ciberataque)”, afirmó Sichel, añadiendo que “obviamente vamos a revisar hasta el final qué errores pueden existir, nunca nadie va a estar exento de errores, pero decirle a la gente que estén tranquilo que el banco ha hecho lo que tiene que hacer para proteger su patrimonio y sus cuentas”.

/psg