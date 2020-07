¿Quiénes pueden acceder al retiro de fondos de pensiones?

Todas las personas que hayan ahorrado alguna vez en AFP pueden acceder al retiro de fondos, con excepción de quienes tienen una renta vitalicia. De esta manera, pueden retirar sus ahorros los afiliados que aún no se pensionan, ya sea porque hicieron cotizaciones obligatorias o voluntarias; así como también quienes actualmente se encuentren pensionados por retiro programado o renta temporal, en todas sus versiones, es decir, pensión de vejez, pensión anticipada, por invalidez, o quienes actualmente reciben una pensión de sobrevivencia.

¿Qué pasa si recibo una pensión de sobrevivencia y además tengo ahorros míos?

Si una persona hoy recibe una pensión de sobrevivencia, y además tiene acumulado saldo en su cuenta individual, el retiro lo podrá hacer en ambos fondos. Eso sí, probablemente tendrá que presentar dos solicitudes por separado. Esto significa que podrán retirar el 10% de cada uno de esos fondos, y el tope se calcula por separado. Hay que tener en cuenta que cuando existe más de un beneficiario de esta pensión de sobrevivencia, el retiro del 10% podrá hacerse solo respecto del saldo que le corresponde a cada uno.

¿Cuánto voy a poder retirar y cuál es el tope?

Todos podrán escoger cuánto es el dinero que quiere retirar, siempre y cuando corresponda al 10% de los fondos que tiene acumulados en su AFP, con un mínimo de $1 millón, y máximo $4,3 millones. Eso sí, cuando una persona tiene en el total de sus ahorros menos de $1 millón, podrá retirarlo todo. Los afiliados podrán elegir si quiere retirar todo lo que le corresponde por su 10%, o también puede escoger que sea menos de eso. En este último caso, el regulador podría determinar que no podrán volver a hacer una solicitud por el dinero restante.

¿Cuándo y dónde se va a poder hacer la solicitud?

Desde el jueves 30 de julio, y durante los próximos 365 días, las personas podrán hacer la solicitud directo en el sitio web que haya creado cada AFP con este propósito. Para encontrar el sitio web, hay que ir a la página normal de cada AFP y buscar un banner que guiará a la gente a este sitio nuevo. En una primera etapa, las solicitudes solo se podrán hacer por internet. Más adelante se permitirá hacer el trámite de forma presencial, pero hay que tener en cuenta que las AFP no pueden entregar dinero en efectivo en sucursales.

¿Qué necesitaré para hacer la solicitud?

No será necesaria la clave de la AFP para poder hacer la solicitud, por lo que el llamado es a no ir a sucursales. Solo se requiere el carnet de identidad. En el formulario que estará disponible desde el jueves en cada sitio web de las AFP, habrá que poner el nombre completo del afiliado, RUT y su serie o número de documento (que está en el mismo carnet de identidad), domicilio, teléfono y correo electrónico. En el mismo formulario el afiliado definirá cuánto es el monto que quiere retirar, y cuál es el método de pago que prefiere para que le entreguen los recursos.

¿Cómo me van a entregar el dinero?

Las opciones son: una cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2 en la AFP), el depósito en una cuenta bancaria, o en una cuenta de cajas de compensación.

Para ello, los afiliados deberán informar el número de cuenta, tipo de cuenta (corriente, o vista, por ejemplo) y nombre del banco o de la caja de compensación. También podrá optar por el pago mediante un vale vista nominativo para ser cobrado en una entidad financiera.

¿Cómo evitar que alguien más saque mis fondos?

La AFP deberá notificar al afiliado que ha recibido la solicitud de retiro en un máximo de dos días hábiles, enviándola al correo electrónico, celular u otro, que haya registrado cada persona en la base de datos.

Si una persona no ha solicitado retirar sus fondos, y de todas maneras recibe esta notificación, debe comunicarse con la AFP, porque significa que podría ser una estafa, y alguien podría estar intentando retirar su dinero.

¿En cuánto tiempo me va a llegar el dinero?

El pago se hará en dos cuotas. Desde que el afiliado ingresa la solicitud, hay un máximo de 10 días hábiles para que la persona reciba el 50% del monto solicitado. El 50% restante, se entregará en un máximo de 30 días hábiles desde la fecha de pago del primer retiro. Cada pago tendrá un límite de 75 UF, ya que el máximo a retirar son 150 UF.

El regulador está evaluando que, para quienes retiren menos de $1 millón en total, el pago pueda ser hecho en una sola cuota, y no en dos.

¿El banco me puede descontar plata, o por deudas de pensión de alimentos?

Estos fondos no podrán ser cobrados por los bancos para pagar deudas de forma automática, por ejemplo, ni ningún otro tipo de cobranza. Solo hay una excepción: deudas originadas por obligaciones alimentarias o compensación económica en juicio de divorcio. Además, las AFP no podrán cobrar nada a los afiliados por hacer este traspaso de dinero. Asimismo, los fondos retirados no pagarán impuestos.

¿Cómo evitar estafas?

Han circulado varias estafas con motivo del retiro del 10%. La Superintendencia de Pensiones advirtió que no hay que entregar claves ni datos confidenciales por mail o mensaje. Tampoco hay que ingresar a algún link que reciban por estas vías. El retiro del 10% solo se podrá hacer en el sitio web que cree cada AFP.

