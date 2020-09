La diversidad de normas que regirán este fin de semana de Fiestas Patrias –en que estará vigente el plan “Paso a paso”, el plan “Fondéate en casa”, además de cordones sanitarios adicionales y nuevo horario del toque de queda–, sumado a las modificaciones que se hicieron a algunas de las medidas anunciadas por las autoridades, podrían provocar dudas en la población.

¿Cuántas personas pueden reunirse en una casa?, ¿el patio se considera como un “espacio abierto”?, ¿los fiscalizadores pueden ingresar a cualquier vivienda al azar?, ¿qué pasa si una persona se opone?, ¿en qué casos se permite el traslado a otras regiones o comunas? Aquí intentamos aclarar los principales puntos que se podrían prestar a confusión.

Reuniones familiares independiente del tamaño de la vivienda

En primer lugar, en las comunas que estén en cuarentena (fase 1) no habrá ningún permiso especial durante el fin de semana largo, por lo que “pueden celebrar, pero solo con las personas que habitan en sus hogares; no pueden salir de sus hogares ni de su comuna, solamente están los permisos de desplazamiento que se obtienen a través de la comisaría virtual”, explicó la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra.

En tanto, en las comunas que estén en las siguientes fases, de transición (fase 2) en adelante, se permitirán reuniones familiares, pero con restricciones. Así, en un domicilio se podrá recibir a un máximo de cinco invitados –contando también a los niños–, además de quienes viven ahí. Los invitados pueden venir de la misma comuna o de otra que no esté en cuarentena.

Las reuniones también pueden realizarse en un espacio abierto. En ese caso, se permiten hasta diez personas. Todas ellas deben utilizar mascarilla, estar a un metro de distancia entre sí y a cinco metros de cualquier otro grupo que esté en el mismo lugar.

En el caso de las comunas que están en transición (fase 2), deben pedir un permiso para ello en la comisaría virtual, el cual podrán solicitar solo uno de los tres días (el 18, 19 ó 20 de septiembre), y durará seis horas –incluyendo los tiempos de traslado–.

En cambio, quienes viven en comunas en preparación (fase 3) y apertura inicial (fase 4) no deberán pedir ese permiso; solo lo requerirán en caso de que ingresen a una comuna que estén en transición, lo que podrán hacer una sola vez. No podrán entrar a una en cuarentena.

Respecto de qué se entiende por “espacio abierto”, para efectos de poder reunirse hasta diez personas, esto corresponde a un área libre pública, como plazas, parques, cerros, etc. Sin embargo, no se considera como tal el patio de una casa, terrazas ni espacios comunes de un condominio. “La norma es muy clara: Si yo tengo un patio grande, una parcela, ¿entonces voy a juntar más gente? No, eso no es espacio público y en todo recinto privado aplica la norma de cinco personas más los que vivan”, explicó el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez.

La seremi metropolitana también aclaró que “el permiso para invitar a cinco personas adicionales aplica para todos, independiente del tamaño del hogar”, pudiendo ser, por ejemplo, un departamento pequeño. Por lo mismo, la autoridad sanitaria llamó a la “responsabilidad individual” y al autocuidado: “Si nuestra casa es pequeña, ya habitan personas ahí y yo estoy invitando más personas y voy a generar una aglomeración que no permite la distancia de un metro entre personas, tratemos de no hacerlo”, sugirió.

También hay que considerar que durante esos días el toque de queda comenzará dos horas antes que lo habitual, es decir, a las 21:00 horas, y se extenderá hasta las 05:00 horas del día siguiente, por lo que las visitas a las casas deben tener en cuenta esos horarios.

En qué casos la autoridad sanitaria ingresará a fiscalizar una casa

Para asegurarse de que las personas cumplan con las normas establecidas, especialmente con el número de invitados que se pueden recibir, la autoridad sanitaria puede ingresar a fiscalizar al interior de los domicilios.

Sobre este punto, la seremi metropolitana explicó que no realizarán fiscalizaciones aleatorias a viviendas, sino que solamente acudirán a un domicilio cuando haya una denuncia de vecinos o un “delito flagrante” o “sospecha fundada” de que ahí se está infringiendo la normativa.

También aclaró que los fiscalizadores de la seremi de Salud solamente entrarán a un domicilio acompañados de la fuerza pública (Carabineros o la PDI). “Lo importante es que todos sepan que, cuando ingresen los fiscalizadores de la autoridad sanitaria, siempre andarán con su credencial, con su chaqueta de autoridad sanitaria y además un acta de fiscalización, y siempre con Carabineros”, comentó la seremi.

¿Y qué pasa si alguien se rehúsa a que ingresen los fiscalizadores a su vivienda? En ese caso, el Código Sanitario establece que la seremi de Salud puede incluso dictar un decreto de allanamiento del lugar.

¿Se puede viajar a una comuna de otra región que no esté en cuarentena?

Así como está prohibido entrar o salir de una comuna en cuarentena, tampoco se permiten los traslados entre regiones. Para eso, se establecerán cordones sanitarios adicionales en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, el Gran Concepción y en Temuco y Padre las Casas (revisa más abajo), que regirán entre el jueves 17 a las 18:00 horas y el domingo 20 a las 23:00 horas.

Pese a que dicho cordón aún no se instala oficialmente, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, informó que en esa región ya comenzaron a hacer “controles muy estrictos” en las carreteras a partir del miércoles de la semana pasada. Dijo que si bien “el cordón sanitario tiene implicancias legales que son mucho más severas”, los controles que ellos ya están realizando, en la práctica han tenido el mismo efecto, ya que en estos días han devuelto a cerca de 8 mil vehículos que intentaron pasar de la Región Metropolitana a la de Valparaíso.

La autoridad explicó que no se permitirá el ingreso a ninguna persona a esa región, incluso si se dirige a una comuna que no se encuentre en cuarentena. “No puede entrar, la Región de Valparaíso está cerrada, está prohibido entrar”, subrayó.

Solo se autorizará el ingreso en casos muy excepcionales, como para asistir a un servicio funerario, a un tratamiento médico o si se trata de un servicio esencial. “Existen permisos especialísimos, como asistir a un funeral, eso está permitido, y también el personal de servicios muy esenciales: si tiene que cruzar una ambulancia, un bus de Carabineros, para apagar un incendio, los servicios esenciales están permitidos”, detalló el intendente.

También advirtió que están realizando una fiscalización mucho más estricta de las personas que exhiben un certificado de residencia para entrar a la región, ya que han detectado que las juntas de vecinos de algunas localidades han entregado esos documentos a personas que no son residentes habituales de esos lugares, sino que tienen una segunda vivienda.

“Nosotros, sabiendo que eso está ocurriendo, estamos pidiendo en los controles que quienes tengan certificado de residencia otorgado por una junta de vecinos, exhiban otros documentos que nos permitan aseverar que la persona vive en el destino al que se dirige”, dijo.

Agregó que “hay muchos que insisten en venir y nosotros, les advierto, no los vamos a dejar entrar, lo van a pasar pésimo, así que por favor que no lo hagan. El que venga tiene un porcentaje muy mínimo de pasar invicto, pero las probabilidades de que lo pase muy mal son tan altas que le pido por favor, no vengan a la Región de Valparaíso”.

Además se mantienen vigentes los siguientes cordones más allá de Fiestas Patrias

Comuna de San Antonio

Comuna de Pirque

Comuna de Alto Biobío

Región de Los Ríos

Entre Penco y Concepción

Ciudad de Talcahuano

Provincia de Chiloé

Región de Aysén

Ciudad de Puerto Varas

Ciudad de Punta Arenas

Ciudad de Puerto Williams

/psg