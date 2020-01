Maija Riika es una belleza natural. De cabello largo castaño rojizo, ojos brillantes y una personalidad encantadora. Maija nació en Toronto, Canadá.

Maija es a partes iguales chica de la ciudad y el campo. “Crecí en el centro de Toronto y pasé los veranos en mi cabaña a unas pocas horas fuera de la ciudad”, comparte. “Toronto tiene muchos vecindarios diferentes y es la ciudad más multicultural del mundo, y estoy muy orgullosa de llamarla hogar”. Playboy ha estado en la mente de Maija desde hace bastante tiempo. “Siempre quise ser un modelo de Playboy. La gente me dijo que nunca lo haría, y aquí estoy”, dice con confianza. “Las modelos de Playboy son algunas de las mujeres más fuertes para mí porque parecen intrépidas, divertidas, sanas y vanguardistas”. Cuando no está modelando, o trabajando como embajadora de marca o profesional independiente, generalmente puede encontrar a Maija en la playa, viendo un documental criminal, o en un club de hip-hop en Toronto. “Tengo interés en la ciencia forense y creo que es lo más genial, ser antropóloga forense sería mi trabajo ideal”, dice con entusiasmo. “También me encanta ir a conciertos underground de hip-hop en Toronto ya que es mi género de música favorito”, agrega.