A pesar de la crisis que atraviesa Daniel Jadue con el estallido del “caso luminarias” en Recoleta, el lunes 11 de enero el Partido Comunista inscribió su candidatura para las municipales de abril buscando una nueva reelección del edil.

En pleno desarrollo está el proceso que incluye los audios entre su abogado, Ramón Sepúlveda, y el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort, que fueron revelados el domingo en un reportaje de La Tercera, y que corresponden a escuchas telefónicas de la PDI en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público sobre contratos y donaciones de la empresa con una veintena de municipios.

“Hay una investigación en curso que tiene que seguir. Nosotros estamos seguros que no va a resultar nada de eso respecto a Jadue. Tenemos la seguridad absoluta de que va a salir limpio de eso”, indicó el presidente del PC, Guillermo Teillier.

En conversación con Radio Duna, el mismo Jadue se refirió a su reelección asegurando que “ninguna maniobra y menos este llamado a coro de la derecha para que yo baje las candidaturas basado en estas sospechas que se quieren instalar, va a hacer que les regalemos Recoleta a quienes no nos pueden ganar por votos”.

El asunto es que, al parecer, son otros los que están regalando el municipio… y el beneficiado es precisamente Jadue.

| “Jadue es el primer alcalde electo para abril. La ausencia de la Unidad Constituyente y la división en la derecha, solo fortalecen su repostulación”, señala el experto electoral, Mauricio Morales.

La ex Concertación, o la ex Nueva Mayoría, ahora agrupados en Unidad Constituyente decidió no llevar ningún candidato a alcalde en Recoleta. Así, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el PRO y Ciudadanos, hicieron tácitamente un pacto por omisión en la comuna del sector norte de la Región Metropolitana, que favorece a la carta comunista.

Desde el Partido Socialista explican que no llevan candidato porque “se requería tener un candidato con intención de competir en serio y los concejales que podrían haber dado el salto prefirieron esperar para la próxima”. Una postura similar es la que entrega la Democracia Cristiana desde donde señalan que esto se debió a una “falta de voluntarios” y descartan que la intención haya sido hacer un “pacto de omisión”.

Para Mauricio Morales, experto electoral y académico de la Universidad de Talca, la situación es clara: “Jadue es el primer alcalde electo para abril. La ausencia de la Unidad Constituyente y la división en la derecha, solo fortalecen su repostulación. Incluso, Jadue no necesitaría hacer campaña para ganar, más allá del caso de corrupción en que se ha visto involucrado pero que recién está en fase de investigación”.

Morales ahonda con que el Partido Comunista tiene una base electoral en Recoleta y en el distrito en que se encuentra la comuna, que hoy por hoy resulta “inexpugnable” para otra fuerza política. Y apunta: “La votación de Karol Cariola en 2017 permitió que el PC obtuviera dos diputados, arrastrando a Boris Barrera. Lo más probable es que ante esta evidencia, la Unidad Constituyente haya decidido dejar el camino despejado para Jadue”.

| “Si Chile Vamos va en dos listas cometería un gran error porque la única forma que tienen de ganarle a Jadue es juntando esfuerzos”, subraya Gonzalo Espinoza, coordinador del Observatorio Político Electoral UDP.

Por su parte, el diputado y experto electoral, Pepe Auth, toma algo de distancia: “Me imagino que es porque no tenían opción de ganar”. Y agrega: “A veces los partidos no llevan candidatos para no hacer el ridículo, es decir, cuando se asume que no hay opción”. Sin embargo, subraya que no cree que haya “un pacto tácito ni mucho menos”.

Distinta es la perspectiva de Mario Herrera, cientista político y académico de la Universidad de Talca. “La no presentación de candidatos por parte de la antigua Nueva Mayoría implica lo que conocíamos en el pasado como un ‘pacto por omisión’. Es decir, uno de los pactos omite la presentación de candidatos para favorecer a otra lista”.

En esa línea, Herrera puntualiza que “dado que el pacto de Jadue incluye a parte del Frente Amplio, esto le permite aparecer como el candidato mejor perfilado de la centroizquierda. La apuesta para el pacto de la antigua Nueva Mayoría es obtener la alcaldía tras el retiro de Jadue como candidato presidencial”.

Axel Callis, analista y director de Tú Influyes, apunta hacia que “queda en evidencia que la campaña principal va a ser por quién es la primera mayoría en concejales y cuántos concejales elige Unidad Constituyente”. Esto lo explica en el sentido de que “de haber renuncia de Jadue para ser candidato presidencial, es el Concejo Municipal el que va a designar entre junio, julio -cuando se tengan que inscribir las candidaturas para la primaria de julio para presidente si es que participa- quién lo sucede en el sillón municipal. Por lo tanto, las fichas hay que ponerlas en el Concejo Municipal, más que en ponerle un rival al frente”.

Con una mirada más en la presidencial es el análisis que hace Gonzalo Espinoza, coordinador del Observatorio Político Electoral UDP. “El bloque de unidad Constituyente no presentó candidato para no tener un enfrentamiento directo con Daniel Jadue en Recoleta. Por un lado, esto permite no entrar en conflicto directo, con tal de poder obtener los votos del alcalde PC en una posible segunda vuelta presidencial. Si le compiten, el bloque de Unidad Constituyente puede verse como los culpables de la caída de Jadue. Por otro lado, si Jadue va solo, tendrá un desgaste evidente de cara a la presidencial”.

Y apunta al factor de la derecha: “Si Chile Vamos va en dos listas cometería un gran error porque la única forma que tienen de ganarle a Jadue es juntando esfuerzos”

El desafío de un solo candidato en la derecha

En la otra vereda, la derecha inscribió a dos candidatos para la alcaldía: el concejal Mauricio Smok va por la UDI mientras que el Partido Republicano apostó por José Carlos Meza.

El concejal Smok, que ha tenido un rol activo en querellas contra Jadue, señala que hizo “lo humanamente posible” por la unidad del sector y critica a su competidor de Republicanos. “Meza viene de provincia, no conoce el sector. Al final hoy caemos en lo mismo que en años anteriores, no logro entender la actitud de José Antonio Kast”.

Por su parte, Meza es director ejecutivo de Acción Republicana y asegura que se ha “desplegado en la comuna durante los últimos meses”. Respecto a la situación del sector, afirma: “Recoleta está abandonada hace ocho años, por lo que desde el Partido Republicano buscamos recuperar la comuna y levantamos hace ya tres meses mi candidatura. Incluso invitamos a distintos personeros de Chile Vamos a ser parte de esta”.

Esta historia no es nueva para la centroderecha. Antes del arribo de Jadue al municipio estaba bajo el control de la UDI. Gonzalo Cordero fue alcalde entre 2000 al 2008, mientras que Sol Letelier estuvo del 2008 al 2012. Sin embargo, perdieron el municipio el año 2012, cuando enfrentaron dividis la elección. Y es así como hoy Jadue ya lleva 9 años a cargo de la alcaldía.

Respecto a la situación del oficialismo, el analista electoral Mario Herrera sostiene: “Tener dos candidatos a alcalde divide la votación. Esto es crítico en sistemas de mayoría relativa, donde no existe una segunda vuelta que defina las dos primeras mayorías. Presentar dos candidatos, aún cuando uno tenga más probabilidades que el otro, divide al electorado y perjudica a las dos alternativas”.

Este escenario actual podría cambiar si el sector opta por bajar, en el plazo legal que entrega el Servel, a una de sus cartas, ya sea la apuesta de la UDI o la de Republicanos.

Por Sofía Del Río para El Líbero

