El Ministerio de Salud reportó 76 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, sobre la base de datos del DEIS, lo que eleva el total nacional a 8.914 decesos.

Además, el subsecretario Arturo Zúñiga indicó que hubo 2.545 casos, nuevos, de los cuales 2.005 presentaron síntomas, 373 fueron asintomáticos y 167 no fueron notificados al Minsal de su PCR positivo.

Así el total de contagiados es de 341.304 desde desatada la pandemia en el país a principios de marzo, de éstos 313.696 “se han recuperado”.

“Las cifras continúan mejorando, nueve regiones disminuyeron sus nuevo casos en los últimos siete días y 11 regiones lo hacen en los últimos 14 días. La tasa de positividad del PCR es de un 12,8% y la variación de casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en -15% en siete días y -30% en catorce días”, afirmó el ministro Enrique Paris.

“Lo anterior, gracias al trabajo de los trabajadores de la salud, pero también gracias a la colaboración de los habitantes de la patria que han tomado muy en serio el avance de la pandemia y espero que sigan colaborando y manteniendo las medidas sanitarias”, añadió.

El titular de Redes Asistenciales asimismo informó que los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivo de la red covid son 1.636 hospitalizados, de los cuales 1.356 están conectados a ventilación mecánica y 239 críticos se encuentran en estado crítico.

Además aseguró que se contabilizan 527 ventiladores disponibles y que se practicaron 21.071 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de testeos a la fecha a 1.485.711.

El Ministerio de Salud también anunció esta jornada que las siguientes comunas pasan de cuarentena a transición: Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe. Lo anterior comenzara a regir desde el próximo martes a las 5:00 horas.

La fase de “transición” implica que se levanta la cuarentena de lunes a viernes -es decir, que se permite el desplazamiento de las, excepto en horario de toque de queda-, pero se mantiene los sábados, domingos y festivos.

Mientras que las que pasan a confinamiento son Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo.

Por su parte, la Región de La Araucanía entra a la etapa de Apertura Inicial, lo cual permite abrir cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad, tal como Los Ríos y Aysén; además autoriza actividades sociales de no más de 50 personas; y actividades deportivas en lugares cerrados con no más de 10 personas y en lugares abiertos con no más de 50.

Medidas sanitarias por retiro de 10%

El ministro Paris además ofreció la colaboración de la autoridad sanitaria a la Superintendencia de Pensiones y a las AFP, debido a que esta jornada el Presidente Sebastián Piñera promulgará la ley del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Esta mañana, ha habido filas en las oficinas de varias aseguradoras hasta donde han llegado varios afiliados para retirar la clave y así poder operar en las páginas web de estas.

“Llamo a nuestros compatriotas a actuar con calma, respetando las medidas sanitarias y revisar las instrucciones que la Superintendencia de Pensiones ha entregado. El Minsal como autoridad sanitaria ofrece su colaboración a la superintendencia y a las AFP en las medidas que deban cumplirse para evitar la diseminación de virus”, manifestó.

/psg