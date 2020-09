En una presentación en línea por la pandemia de coronavirus, Apple mostró los nuevos Apple Watch Series 6 y iPad, aparatos que se unirán en el mes de octubre -según rumores- al iPhone 12.

Entre las novedades, Apple anunció además un nuevo sistema de suscripciones a servicios en un sólo paquete en un nuevo esfuerzo por apuntalar los servicios vinculados a su “ecosistema”, poniendo más énfasis en el contenido y las plataformas digitales en medio de un complejo mercado global de smartphones.

Pero eso no fue todo. En la presentación también se anunció que desde este miércoles los usuarios podrán actualizar sus dispositivos con las novedades presentadas en junio pasado, en la conferencia de desarrolladores WWDC.

Se trata de nada menos que 204 mejoras entre detalles mínimos hasta lo más notorio, en 36 categorías compartidas tanto para iPhone, iPad y también Apple Watch. Algunos de los más llamativos, a continuación.

Widgets

Es el cambio más notorio que encontraremos. Se trata de pequeñas ventanas flotantes con distintos diseños y tamaños para funciones de calendario, reloj, clima y muchos otros, además de uno especial que se va actualizando a medida que reconoce nuestras actividades.

Video PiP

Si bien la función de videos en una ventana flotante ya se podía utilizar en iPad, ahora se podrá hacer lo mismo en iPhone, aunque sólo funciona con Netflix y Apple TV+. YouTube tiene su propio sistema en la aplicación, pero si queremos adaptarlo a nuestras necesidades, el truco es ingresar al video en Safari, ponerlo en pantalla completa y pulsar el botón en la esquina superior izquierda.

Cajón de aplicaciones

Un sistema muy útil que recopila por categoría todas las aplicaciones en la pantalla de inicio, pudiendo ser seleccionadas en orden alfabético.

Apple Music

La plataforma musical de Apple también añade varias mejoras necesarias. Una de ellas es una nueva pestaña de inicio donde descubrir grupos, recomendaciones, reproducir canciones, playlists y remezclas. La otra novedad es la reproducción automática de canciones si una playlist se termina, entregando música similar; un sistema de búsqueda mejorada que va mostrando sugerencias según tecleamos, y un filtro de biblioteca mejorado.

AirPods Pro

El nuevo software permitirá a los usuarios de AirPods Pro tener una calidad cine mediante el seguimiento dinámico de la posición de la cabeza, aplicando filtros de audio direccional y ajustando las frecuencias que recibe cada oído. El llamado “audio espacial” utiliza el giroscopio y el acelerómetro de los AirPods Pro y el iPhone para seguir el movimiento de la cabeza y del dispositivo, comparando los datos y recalculando el campo de sonido para que se quede anclado al aparato aunque movamos la cabeza. La otra función nueva es que si enlazamos todos los dispositivos Apple a la misma cuenta de iCloud, los AirPods pasan automáticamente del iPhone al iPad, iPod touch, Mac o Apple Watch en función de lo que estemos usando.

Siri

Nuevamente la asistente de voz cambia su diseño, esta vez con una tarjeta flotante menos invasiva, a la vez que interactúa mejor con otras aplicaciones.

Traducción

Tal como Google Translate, podremos conversar o traducir otros idiomas de forma simultánea, algo que también alcanza a Safari en cuanto a la traducción de páginas web.

Mensajes

Con el afán de volverse una verdadera competencia a WhatsApp y otras plataformas de mensajería, la aplicación nativa de iOS añade funciones como anclar conversaciones, mención de otros usuarios, y más Memojis que esta vez incluyen mascarilla.

Casa

La aplicación enfocada en los dispositivos conectados del hogar amplía sus opciones en el Centro de Control, entrega sugerencias de automatización y emplea reconocimiento facial para las cámaras conectadas al sistema.

WatchOS 7

El iPhone y iPad no son los únicos que tendrán mejoras. El Apple Watch añadirá una aplicación de monitoreo del sueño, con detección automática si nos quedamos dormidos y análisis posterior; una aplicación que nos “ayuda” a lavarnos las manos de manera correcta por 20 segundos, usando el reconocimiento del ruido del agua y los sensores de movimiento; mejoras en la aplicación de ejercicio y más diseños para la esfera del reloj.

¿Qué dispositivos se actualizarán?

Cada actualización de software deja algunos teléfonos fuera de la lista y esta no es la excepción. Sin embargo, Apple ha hecho un gran trabajo al dejar a dispositivos “antiguos” como el iPhone 6S o el iPar Air 2 dentro de las posibilidades de descarga.

La lista de 31 aparatos actualizables para iOS 14 y iPadOS 14 es la siguiente:

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE (2ª generación), iPhone SE (1ª generación), iPod touch (7ª generación).

iPad Pro 12.9″ (4ª generación), iPad Pro 11″ (2ª generación), iPad Pro 12.9″ (3ª generación), iPad Pro 11″ (1ª generación), iPad Pro 12.9″ (2ª generación), iPad Pro 12.9″ (1ª generación), iPad Pro 10.5″, iPad Pro 9.7″, iPad (7ª generación), iPad (6ª generación), iPad (5ª generación), iPad mini (5ª generación), iPad mini 4, iPad Air (3ª generación), iPad Air 2.

¿Cómo saber qué iPhone o iPad tengo?

Reconocer un aparato entre tantos modelos, no siempre es sencillo. Para ello, Apple cuenta con un detallado manual que nos ayuda a identificar tanto nuestro modelo de iPhone, como de iPad.

¿Cómo actualizar?

Habitualmente la actualización de software es un proceso sencillo, y aparece mediante una notificación en la pantalla cuando esté lista para su descarga. Sin embargo, siempre vale la pena recordar algunos consejos:

Al ser una actualización “pesada” y que requerirá de un reinicio del sistema, lo mejor es dejar el procedimiento para cuando no ocupemos el dispositivo -como al dormir-, ya que no lo podremos ocupar por algunos minutos, dejar el aparato enchufado al tomacorriente y conectado a la red wi-fi.

Además, lo recomendable es hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes, ya sea en iCloud o el computador en iTunes. Generalmente lo más delicado son las fotos, por lo que si el espacio en iCloud no es suficiente, otra alternativa puede ser Dropbox o Google Photos, que nos entrega almacenamiento ilimitado para videos e imágenes (considerando que se comprimen y pierden algo de calidad).

Para los contactos podemos usar también a iTunes en el computador, aunque iCloud debería ser suficiente. Sin embargo, para estar seguros, podemos entrar a Configuración / Apple ID / iCloud y seleccionar lo que deseemos que se respalde. Si tenemos poco espacio y no queremos pagar, quizá lo mejor sea guardar las fotos en Google Photos, y desactivar la casilla de “Mail” para que los correos no se respalden, dejando a nuestros contactos y otros que ocupen menos espacio.

