Imágenes grabadas en la provincia de Jiangxi, en China, muestran el dramático momento en el que una niña de cuatro años está a punto de morir y es salvada por un grupo de vecinos que logra actuar justo a tiempo después que la pequeña se cayera por la ventana de un edificio de tres pisos, informan medios locales.

El incidente tuvo lugar el pasado jueves por la tarde, cuando la niña quedó sola en casa de sus abuelos, ubicada en la prefectura de Ji’an, mientras ellos atendían una tienda familiar. En ese momento sus padres se encontraban trabajando en otra ciudad.

Mientras la niña jugaba sola en una habitación del tercer piso, accidentalmente se salió por la ventana y fue cuando un residente, que afortunadamente había salido a la calle, la escuchó llorar y gritar. Al verla colgando a tantos metros sobre el suelo, inmediatamente pidió ayuda.

En el video, difundido por medios chinos, se ve a la pequeña colgar de la ventana hasta agotar sus fuerzas y soltarse. Mientras la niña se precipitaba hacia el suelo, un grupo de personas ya tenía lista una manta, con la cual consiguieron atraparla en el aire.

Watch: Four-year-old falls off window, rescued by neighbors with a blanket #ChinaBuzz pic.twitter.com/JaVchvoYFC

— CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2020