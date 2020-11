De vez en cuando Sergio Jadue da manteca y sigue recordándonos que lleva una plácida vida en Estados Unidos. La última vez pasó a inicios de este mes, cuando después de todo un récord sus abogados lograron chutear por décima vez la lectura de su sentencia en el Fifa Gate.

Eso, hasta ayer. Es que el ex zar del fútbol made in Chile volvió a tener un encontrón con un equipo periodístico chileno. No fue cualquier chispazo, eso sí, pues debió mediar la policía gringa para evitar agresiones en un escándalo callejero en pleno Miami.

Después de días de seguimiento, la periodista Carolina Acuña del área de reportajes de Mega se topó con el calerano ingresando al Aventura Mall, uno de los centros comerciales más lujosos de Miami, chico.

El pillín-pillín, que inspiró la serie “El Presidente” de Amazon, iba junto a su madre y, aparentemente, su nueva polola cuando fue abordado por Acuña. Y ahí fue que le entró Satanás y enyegüecido le quitó el celular con que grababa la periodista en medio de un coro celestial de garabatos.

“Fueron momentos súper tensos”, reconoció Carola Acuña, que agrega que también recibió la furia de la mamá del ex amo y señor de Quilín. “Lo que las imágenes no pudieron captar fue que luego de ese manotazo, Jadue me quita el celular e intenta huir con él. Yo lo sigo y estábamos en eso cuando irrumpió un policía”, relata la periodista de Mega sobre el round.

Jadue a lo ninja

Cuando la pelea subía de tono, Acuña detalla que don Sergio se hizo humo, otra vez, “y ahí entró en escena su mamá y una mujer que no se identificó, pero presumo que es su actual pareja. Fui increpada duramente, sin embargo, el policía intervino con un categórico ‘¡Estados Unidos es un país libre!”, continúa su relato la comunicadora.

La gresca acabó cuando las mujeres devolvieron el celular, mientras Jadue ya había escapado como Houdini y “se perdió corriendo adentro del centro comercial”, cerró Carola. Otra vez se lo tragó la tierra.

/psg