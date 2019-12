Chadler South es una bella modelo estadounidense nacida en Texas, Dallas, el 25 de febrero de 1995.

Dicen que los pelirrojos son un poco más agresivos que el resto de nosotros, y eso es cierto para Chandler South. Pequeña de estatura, pelo rojo ardiente y ojos azules, Chandler nació en Texas. “Me movía mucho cuando era niña”, dice ella. “He vivido en México, Carolina del Norte y Miami, ¡y ahora estoy de vuelta en Dallas!”. Trabajando de noche como camarera, Chandler recibe más que su justa porción de atención masculina, y hábilmente, decidió aprovechar eso en una carrera de modelo. “Antes de Playboy, no tenía mucha experiencia en el modelaje”, explica. “Fui a un casting en Dallas, ¡y eso fue todo!”, asegura. “Era tímida en la escuela secundaria, y me llevó mucho tiempo sentirme cómoda con mi cuerpo”, dice. “¡Ahora que lo soy, no quiero nada más que mostrarlo! Cuando no está detrás del bar, o más recientemente, frente a nuestras cámaras, Chandler es una de los pilares de la escena social de Dallas y no ama nada más que una noche en la ciudad . “Me gusta comenzar la noche en un bar”, señala. “A partir de ahí, un club caliente, ¡o mejor aún, un club de striptease!”

A Chandler no le gustan los tipos agresivos. “Me encanta un hombre confiado que no tenga miedo de acercarse y entablar una conversación”, dice. “Eventualmente, me gustaría establecerme, pero por ahora, no tengo prisa. ¡Soy joven, me estoy divirtiendo y me encanta!

