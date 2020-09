Reveladores audios fueron publicados en las últimas horas y que reflejan intentos para que Hernán Calderón Salinas desistiera de la querella contra su hijo, «Nano» Calderón. El joven se encuentra detenido por el delito de parricidio frustrado. La investigación fue realizada por Radio Biobío.

«Nano» se encuentra en prisión preventiva luego de atacar a su padre con un arma blanca y dejarlo con múltiples heridas.

Casi en forma paralela a la querella por parricidio frustrado, Calderón padre recibió una querella por abuso sexual reiterado por parte de Rebeca Naranjo. La joven es la polola de Calderón Argandoña.

Audios

En ese contexto, el citado medio reveló unos audios que Calderón padre habría recibido los días 16 y 17 de agosto pasado. Es decir, previo a la audiencia de formalización de «Nano».

El remitente de esos mensajes de voz sería un antiguo conocido de Calderón padre. Según afirma Biobío, se trataría del abogado Cristián Opazo, cercano a la defensa de Calderón Argandoña.

En el primer mensaje de voz, se le pide a Calderón desistirse de solicitar la prisión preventiva para su hijo. A cambio, se le ofrece retirar la querella por abuso sexual reiterado.

«Amigo mío, para que quede registro. La idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo. Por otro lado, la defensa, Mario Vargas, se desistiría de las querellas por abuso reiterado (…). Como te comento , tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado contra la polola de Hernancito», se escucha en el primer audio.

El segundo registro sería de una conversación telefónica. Allí Caderón y Opazo dialogan sobre las acusaciones de abuso sexual.

«Si estuvieras dispuesto a hacer alguna concesión en base a lo que te estoy diciendo, que la hueá ocurra lo que tenga que ocurrir, o pudieras exigir algo, para que esto no sea tan brutal», le comenta Opazo.

«Lo primero que ellos tienen que hacer es retirar esa querella. Imagínate el daño que me hace con mis hijas. A mí no me hace ningún daño con nada, lo peor de todo es que mis hijas son las más indignadas», contestó Calderón padre.

Tratamiento siquiátrico

Por último, en un tercer audio, Calderón Salinas le aclaró a Opazo la necesidad de someter a un tratamiento psiquiátrico a su hijo. Además, habló de las acusaciones de abuso sexual y le envió un recado a su ex pareja, Raquel Argandoña.

«Yo tengo todas las pruebas de cómo me trataban el día que se fue ella. Fue porque peleó con él (hijo), no porque tuviera miedo de estar conmigo. Tengo los WhatsApp, los mail, una relación de afecto y agradecimiento», explicó Calderón respecto a su relación con Rebeca Naranjo.

«Yo no puedo apoyar a mi hijo para después llevar sobre mi conciencia la responsabilidad de que a él lo maten en una reacción. O que mate a una de mis hijas o a una tercera persona. Yo estoy obligado a hacer lo que tengo que hacer por desgracia. Y la manera correcta es que la madre (Raquel) por una vez reaccione como una buena madre y preocúpate realmente de internar en un tratamiento a Hernán. Por una vez, le dije hace un tiempo», agregó.

Segunda querella

También se señala que -según fuentes cercanas al querellante- Hernán Calderón Salinas habría recibido amenazas de miembros de la defensa contratada por Raquel Argandoña. Se anunciaba la presentación de una nueva querella por abuso sexual en contra de una mujer de iniciales J.A.

Sin embargo, esta acción no se habría concretado debido a que se descubrió que a la denunciante le ofrecieron ocupar durante 12 meses un departamento en Las Condes, de propiedad de Raquel Argandoña.

Pese a las presuntas extorsiones de las que habría sido víctima Calderón padre, en las últimas horas se supo que la querella por abuso sexual reiterado interpuesta por Rebeca Naranjo fue desistida este lunes ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Además, la audiencia de revisión de medidas cautelares para «Nano» Calderón quedó pactada para este 14 de septiembre.

