A cuatro días de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara la prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña (23), formalizado por los delitos de parricidio frustrado, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, daño y tenencia ilegal de armas, su madre, Raquel Argandoña, regresó a la televisión para retomar sus labores en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde es panelista.

Argandoña se había ausentado del espacio desde que se hizo público el incidente que involucró a su hijo y a su ex marido, el abogado Hernán Calderón Salinas, quien resultó con lesiones luego de que “Nano” lo agrediera con un arma blanca.

Argandoña aprovechó su retorno a la pantalla para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en “estos difíciles momentos”.

“Yo sé que no soy la primera mamá que pasa momentos dolorosos por un hijo. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, pero siempre estaré al lado de mis dos hijos, cuidándolos, protegiéndolos hasta el final”, sostuvo la presentadora de televisión.

Argandoña se refirió por primera vez a la agresión de “Nano” a su padre, en una entrevista exclusiva que le realizó el conductor de “Bienvenidos”, Amaro Gómez-Pablos, el pasado 19 de agosto. En esa oportunidad, reconoció -visiblemente afectada- su culpabilidad como padres y afirmó que tanto su hijo como toda la familia Argandoña Calderón necesita tratamiento psicológico.

Y este lunes, al retomar sus labores, afirmó: “Yo necesito trabajar y creo que debo comenzar de nuevo”.

“Las cosas cuando pasan, pasan por algo. Yo soy muy creyente, creo en Dios, creo en la Justicia y el tiempo dirá”, añadió.

Por su parte, Tonka Tomicic, la conductora del espacio, le dio la bienvenida en su regreso al set, asegurando que volver a trabajar “te va a ayudar muchísimo para enfocarte, para sacar esa energía que tienes, que te caracteriza y que ahora necesitas mucho más”.

Quien también tuvo palabras para Argandoña fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, invitada esta mañana al matinal.

“Yo lo único que quiero decirle a la Raquel es que no sienta culpa (…) A veces pasan estas cosas y no es culpa de uno, y hay que seguir adelante no más. Así que Raquel, eres una más entre muchísimas mujeres chilenas que están viviendo lo mismo, así que siéntete apoyada, siéntete querida, porque no eres la única”, señaló la edil.

