Es hora de ver la sesión fotográfica más esperado de los últimos tiempos. Ella ya posó para belladasemana.com.br y fue un éxito absoluto en el mundo entero, ahora regresa con unas fotos muy especiales. Después de posar por primera vez, Vanessa Vailatti disfrutó de la vida, besó a mujeres, se convirtió en una celebridad y la llegaron a confundir con la esposa del actual presidente Michel Temer, Marcela, en una historia que saltó a los mayores vehículos de comunicación nacionales. Vanessinha, nuestra eterna musa, nos dejó a todos implorando queriendo más. Es con inmenso placer que atendemos a esas peticiones y ahora ya se puede ver el resultado de este nuevo trabajo aquí.

Nombre: Vanessa Vailatti (Vanessinha).

Fecha y local de nacimiento: 21 de abril de 1992, en Guaramirim (SC).

Ciudad de residencia: Penha (SC).

Signo: Tauro.

Medidas

Altura: 1,64 m.

Cadera: 99 cm.

Cintura: 69 cm.

Busto: 87 cm.

Pies: 35.

Vanessa, desde que posaste para Bella Club la primera vez, tus fans no paran de pedir un nuevo ensayo. ¿Cuál es la diferencia entre este ensayo de ahora y el de dos años atrás? Los dos ensayos fueron especiales, cada uno en su momento. El primero es más especial para mí porque fue cuando todo comenzó, pero el segundo no fue menos importante que el primero. Cuestión de experiencia, en este segundo me sentí más segura. Ya tenía más intimidad con las cámaras.

Continúas linda, pero parece que estás más linda todavía que la otra vez. ¿Alguna cosa cambió en tu rutina de entrenamientos o alimentación desde entonces? La verdad, mi cuerpo cambió mucho durante estos dos años y solo nosotras, mujeres, sabemos de las oscilaciones que sufrimos. Hoy aumenté las actividades aeróbicas y varío de dieta. ¡El consejo es no desistir jamás!

¿Terminaste la facultad de Educación Física? Todavía no, pero está en mis planes.

Hablando de carrera, un tiempo atrás te confundieron con la esposa del actual presidente Michel Temer. ¿Puedes contarnos un poquito de esta experiencia? ¡Fue una locuraaaaaaa! Pero me encantó, pocas veces te confunden con una persona tan influyente.

¿Cuál es el lado complicado de la fama? Como la mayoría de mis trabajos son sensuales y me expongo mucho, el lado negativo son las críticas. Son críticas no constructivas, ¿sabes? Los famosos “haters”, personas sin una pizca de sentido común, que nunca me vieron en la vida y se creen con el derecho de comentar burradas, siendo que buena parte de esos críticos son mujeres. Además del uso indebido de mi imagen, usan mi nombre, mis fotos para promocionar algunos sites que ni sé que existen.

¿Existe mucho preconcepto en este medio? ¡Sí! Existe mucho todavía. En pleno siglo XXI, la sociedad es muy machista. Aunque nos encaminemos hacia una vida más liberal, la práctica es otra. Se habla mucho y se hace poco. Las personas juzgan el libro por la portada, y no siempre es lo que parece. Además, nadie tiene por qué juzgar. Como siempre digo. La maldad está en los ojos del que ve. El preconcepto existe en ambas partes, hombres y mujeres. Ellas, por no aceptar este mundo sensual (las modelos sensuales) y valorizando apenas a las modelos de pasarela como las “verdaderas representantes de la moda y la sensualidad”, lo que es un error; ellos, por no saber diferenciar el trabajo de la vida real, creyendo que somos objetos sexuales, listas para servir. ¡Una eterna falta de respeto!

En las redes sociales hay mucha gente queriendo casarte contigo… ¿Piensas en casarte? ¡MI SUEÑO ES CASARME! Aunque, no soy una mujer fácil para ser conquistada (risas).

¿Ya te sorprendiste positivamente con el comentario de algún seguidor? Sí, recibo varios mensajes de motivación y cariño. Uno que me llamó mucho la atención fue un direct de un seguidor diciendo que tenía una enfermedad y que le gustaba la energía que transmitía. Además de las mujeres que dicen que les sirvo de inspiración. Eso es surreal, gratificante.

Eres una mujer increíble y estás soltera, a pesar de tener a muchos pretendientes a tus pies. ¿Qué está faltando? Faltan ganas. El amor ya lo encontré, pero faltan ganas para querer estar junto y hacer por merecer mi compañía.

En el carnaval de este año fuiste a Bahía y un portal nacional publicó que besaste a dos hombres y a una mujer. ¿Cuál es la diferencia entre el beso masculino y femenino? Algunos hombres se sienten muy inseguros a la hora de conquistar y, consecuentemente, esa inseguridad es perceptible durante el beso. Es interesante y asustador al mismo tiempo. Con las mujeres, es más envolvente y, con esa forma más cariñosa, el beso es diferente, pues la forma de besar es completamente distinta, es suave y único. La experiencia fue única, pero de ninguna forma pone en duda mi sexualidad.

¿Proyectos de futuro? Tengo algunos, pero nada concreto todavía. Cuando sepa algo lo compartiré.

¿Arrepentimientos? No todas las elecciones que hice fueron buenas, aunque creo que fueron necesarias para mi crecimiento personal y profesional. A veces, necesitamos abdicar de algunas cosas para poder ganar otras. Hasta porque nada sucede por casualidad. Creo mucho en este dictado, que dice “prefiero arrepentirme de las cosas que hice que de aquellas que no hice”.

¿Cómo sería un fin de semana perfecto? Un fin de semana en la playa (sol, calor), con amigos o una buena compañía, riendo, escuchando buena música… ¡eso es todo lo que necesito para tener un día perfecto!

Para cerrar, un recado para los apasionados por ti de Bella Club: mis amores, quiero agradecer a todos mis seguidores, por los mensajes y el cariño. Es gratificante y me motiva. ¡Muchas gracias!

/psg