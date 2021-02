Si eres escéptico y quieres cambiar de opinión, solo tienes que continuar leyendo. Abhigya Anand, un niño indio de 14 años, se hizo viral en Internet porque predijo la pandemia de coronavirus. También predijo que el mundo estaría en peligro desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021. Y aunque muchos medios han intentado desacreditar sus predicciones, lo cierto es que Anand acertó de nuevo, ya que una cepa mutada apareció por primera vez en el Reino Unido a principios de este año.

Pero a principios de enero, el niño indio hizo otra de sus inquietantes predicciones: el 10 de febrero de 2021 habrá una “conexión de seis estrellas”, es decir, el sol, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno y la luna estarán alineados. Esto significa que mayores fuerzas oscuras impactarán contra la Tierra, y puede haber una catástrofe sin precedentes. Y por desgracia las visiones de Anand se han cumplido. Un terremoto de 7,7 grados de magnitud ha sacudido Nueva Caledonia, provocando advertencias de tsunami para las áreas costeras de Nueva Zelanda.

Potente terremoto en el Océano Pacífico

Un terremoto de 7,7 grados de magnitud sacudió la región del Océano Pacífico este miércoles, provocando advertencias de tsunami para que los habitantes evacuen urgentemente las playas y las zonas costeras. El Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM) informó que el epicentro del terremoto de magnitud 7,7 se encontraba a 417 km al este de Tadine, Nueva Caledonia, ya una profundidad de 10 km.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation – Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 3:01 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/cuhd1HTN87 pic.twitter.com/KtL1fMMoyh

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) February 10, 2021