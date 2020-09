¿Misteriosos sonidos en las escaleras? ¿Puntos calientes en tu cama? ¿Objetos que caen por sí solos? ¿Sensaciones de una pata fantasma en tu hombro? ¿Podría ser el fantasma de un animal? Tal vez tu querida mascota haya fallecido, o sin saberlo estés viviendo sobre un antiguo cementerio de mascotas abandonado. Cualquiera que sea el caso, está experimentando una actividad paranormal de animales y no debe sorprenderte, ya que los avistamientos de animales fantasmas se han informado en todo el mundo. La gente ha sido testigo de cómo sus mascotas fallecidas se pasean por sus casas, sentir los espíritus de sus antiguos amigos peludos debajo de la mesa y han visto energías de gatos sobrenaturales descansando pacíficamente en sus viejos lugares favoritos.

Entonces, si crees que has visto el fantasma o el espíritu de un animal, no estás solo. Algunos dicen que sus mascotas vuelven a visitarlos desde el más allá para asegurarse de que esté bien y para hacerle saber que todavía los están cuidando. Esto puede ser un gran consuelo, especialmente si han perdido a su mascota de repente y todavía están de duelo. Pero que ocurre si el fantasma es de un animal completamente desconocido. Pues esto mismo es lo que ha ocurrido en Maine, EE.UU., donde unas personas grabaron desde la cámara del salpicadero de su coche el fantasma de una criatura no identificable corriendo por la carretera en la oscuridad de la noche.

La sombra fantasmal

Una inquietante grabación en video de la cámara instalada en el salpicadero de un coche parece mostrar la sombra de una especie de criatura corriendo a través de una carretera de Maine, EE.UU. Las espeluznantes imágenes publicadas el miércoles por la tarde por el grupo de Facebook 207 Paranormal, que se especializa en relatos y experiencias inexplicables en el estado estadounidense de Maine.

Según reza la publicación, el video fue grabado en la ciudad de Falmouth hace unos días y que la anomalía solo fue vista por el conductor cuando más tarde revisó las imágenes del viaje con la esperanza de ver un ciervo que se había cruzado antes. En el video, mientras el coche viaja por una carretera oscura iluminada solo por los faros del vehículo, mientras suena la canción Love isn’t always on time de Toto de fondo, aparece de la nada una extraña forma oscura que parece ser una especie de criatura que avanza rápidamente y que se desliza de un lado a otro de la carretera, desapareciendo en la oscuridad.

El extraño incidente dura solo unos segundos, por lo que es comprensible que el conductor no haya podido identificar la forma oscura al momento. En cuanto a que pudo haber sido la anomalía, la posibilidad más popular presentada por los creyentes y expertos en lo paranormal es que podría ser de naturaleza fantasmal, tal vez el espíritu de un animal. Sin embargo, los internautas más escépticos indudablemente argumentan que la criatura es un animal real que solo se parece sobrenatural debido a un efecto de luces y sombras, ya que aparece justo donde la iluminación de los faros del vehículo se encuentra con la oscuridad de la carretera.

Entonces, ¿podría ser una especie de criatura paranormal o hay una explicación lógica y racional? Desafortunadamente, es difícil distinguir exactamente qué es el animal en realidad, especialmente dadas las condiciones de poca luz y el movimiento del vehículo. Es muy posible que tan solo este sea un perro de color oscuro o alguna otra criatura mundana que simplemente salió disparada cuando el vehículo se acercó. Aunque también cabe la posibilidad de que se trate del fantasma de un animal que falleció en esa misma carretera.

Además, esta nos es la primera vez que una persona es testigo de lo imposible en una carretera durante la noche. En 2016, una mujer rusa afirmó haber visto la silueta de lo que cree que era una mujer con un vestido de novia y un velo en la carretera. El video, que también correspondía a una cámara de salpicadero, mostraba una extraña figura de pie, inmóvil en la distancia. Pero aparte de la novia fantasma, algunos conductores han informado sobre otros fenómenos inexplicables en esa carretera, como una niebla repentina después de perder el control de su vehículo y estrellarse en ese mismo punto, o sombras oscuras cruzando de lado a lado. La carretera también es conocida por ser un punto negro, ya que ha habido hasta 10 accidentes mortales en los últimos 10 años.

Como podemos comprobar las carreteras ofrecen mucho más que vías para desplazarnos, también son portales hacia el más allá. En ocasiones lo que te puedes encontrar supera todo lo que podemos entender.

/psg