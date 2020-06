En la actualidad existen numerosas personas, alrededor del mundo, que creen haber visto alguna vez un objeto volador no identificado (OVNI). Sin embargo, solo un pequeño puñado de ellas -frecuentemente cuestionados- asegura haber estado dentro de alguna de estas naves.

Comúnmente llamados “contactados”, estos individuos se han encargado de dar a conocer las principales características que tendrían estas naves, y, por cierto, sus presuntos tripulantes. Algunos los consideran descabellados y no les conceden la más mínima credibilidad, pero los estudiosos del fenómeno ovni piensa distinto y les prestan creciente atención, según sea el tipo de información que compartan.

De momento, no han presentado pruebas fehacientes de que sus relatos sean reales (o bien no han sido tomados en cuenta por los escépticos), pero en la presente nota se abordarán esas probables capacidades que tendrían los ovnis y que, de ser ciertas y de acuerdo a diversos testimonios, los harían muy superiores a nuestras naves convencionales.

A continuación, las 10 principales cualidades que hacen que muchos piensen en la posibilidad de que ya estemos siendo visitados por seres inteligentes provenientes de otros lugares del universo:

1.- Aceleración extrema

Sin duda, uno de los principales rasgos que poseen los ovnis es que pueden alcanzar velocidades muy superiores a las de los aviones militares. Para los aficionados a la ufología, basta con considerar algunos de los registros audiovisuales que tienen instituciones públicas que se dedican a investigar avistamientos de ovnis (como la CEFAA en Chile), donde se ve cómo algunos objetos desconocidos dejan atrás, en milésimas de segundo, a veloces aviones de guerra. Por otra parte, también hay videos que circulan en Internet donde se aprecia cómo objetos, que permanecen estáticos por varios minutos, ascienden en forma vertical o diagonal, tan vertiginosamente, que se pierden de vista.

2.- Mayor maniobrabilidad

Una de las cosas que primero se fijan los ufólogos para saber si un OVNI es tal o no, es en los movimientos que éste realiza. Si no tiene un patrón definido (siguiendo una línea recta) ya se puede sospechar que no se trata de una nave convencional, aunque esto último ha sido puesto en duda en los últimos años por el florecimiento de los aviones no tripulados o drones. Ahora bien, según supuestos contactados, la razón por la cual estas naves pueden moverse en cualquier dirección de un momento a otro es porque son controladas mentalmente por sus tripulantes. Uno de los defensores de esta hipótesis es Bob Lazar, un supuesto ingeniero que trabajó en el Área 51 de Estados Unidos, quien asegura haber ingresado en un OVNI para estudiar su mecanismo interno y realizar ingeniería inversa para el desarrollo de futuras naves secretas.

3.- Tipo de energía utilizada

Según el propio Lazar, una de las mayores ventajas de los ovnis es que éstos no utilizan energía basada en restos fósiles como lo hacen la gran mayoría de nuestros vehículos. Su sistema de energía proviene de lo que él denomina como “Elemento 115” (conocido también como Ununpentio y cuyo símbolo es Uup) el cual serviría como combustible nuclear. El Elemento 115, según Lazar, aportaría una fuente de energía renovable que produciría unos efectos anti-gravitatorios bajo un constante bombardeo de protones junto con la antimateria para conseguir una vasta producción de energía.

4.- Gravedad interna

Cuando pensamos en viajes espaciales, siempre se nos viene a la mente la icónica imagen de los astronautas flotando dentro de la Estación Espacial Internacional. Eso no sucedería al interior de los ovnis, pues éstos tendrían su propia gravedad. Es por ello que los supuestos abducidos afirman que, mientras se encontraban al interior de estas naves, notaban que los alienígenas caminaban sin problemas. Este hecho sería la principal razón por la que, aun cuando los ovnis viajan a gran velocidad, los tripulantes no se ven afectados por las famosas “fuerzas G”. Cabe destacar que estas fuerzas están vinculadas directamente con el nivel de aceleración o desaceleración de un objeto, ya que la inercia alcanzada puede ser tal que afecte gravemente la salud de las personas.

5.- Alto grado de mimetización

¿Por qué no vemos ovnis de forma nítida? Es la gran pregunta que formulan los escépticos a la hora de desacreditar la idea de que estaríamos siendo visitados por seres inteligentes de otros mundos. La respuesta que dan algunos ufólogos es que estas aparentes naves pueden mimetizarse fácilmente con el ambiente que las rodea hasta hacerse invisibles al ojo humano. Entre las técnicas utilizadas estarían: el camuflarse detrás de una nube o cambiando su frecuencia vibratoria. Mientras mayor sea ésta, menos visible sería la nave (entraría en otra densidad de la materia). Es el equivalente a cuando un automóvil se mueve a gran velocidad, pues entre más rápido vaya, más desapercibido pasará ante los ojos de un individuo.

6.- Radiactividad

Una de las razones por las cuales los ufólogos aconsejan no acercarse a un platillo volador que ha aterrizado es que existen numerosos casos de testigos que han visto afectada su salud por la presunta radiación que emitirían este tipo de naves. Rastros de radiactividad han sido registrados por aparatos especiales de los investigadores. Es probable, entonces, que la energía utilizada por el OVNI sea nociva para las personas que se aproximen, eso les brindaría a los supuestos aliens una zona de seguridad para alejar a los curiosos o a los peligros potenciales.

7.- Creadores de “atajos”

Cuando los críticos de la ufología defienden su postura relativa a que jamás hemos sido visitados por seres de otros planetas, generalmente recurren al argumento de que las enormes distancias existentes en el universo harían prácticamente imposible un viaje interestelar. Eso, si se considera que la estrella más próxima a la Tierra es Sirio y que si se viaja a la velocidad de la luz (la máxima posible según el connotado físico Albert Einstein) tardaríamos 4 años en llegar hasta allá.

Sin embargo… ¿Y si los extraterrestres viajan a través de “atajos”? De hecho, esta última idea también nace de los conceptos de la Relatividad General del mencionado científico. De acuerdo a este modelo físico-teórico, en el universo existen puntos que se conectan entre sí por medio de agujeros, a los cuales se les denomina “Puentes de Einstein-Rosen” o “Agujeros de Gusano”. Éstos serían verdaderos atajos dentro del universo. De acuerdo a los físicos, estos agujeros se encontrarían en forma natural (aunque no se ha detectado ninguno hasta el momento), pero no se descarta que puedan ser creados también artificialmente.

Siguiendo esta lógica, los supuestos contactados con aliens aseguran que las naves de estos seres pueden crear sus propios agujeros de gusano para poder visitarnos directamente desde su barrio estelar. ¿Cómo lo lograrían? Según Bob Lazar, por medio de la ampliación del campo de interacción nuclear fuerte del núcleo del Elemento 115, las naves interestelares pueden lograr un efecto gravitatorio tal, que pueden distorsionar o deformar el espacio-tiempo, acortándose en forma considerable la distancia y el tiempo hacia un determinado destino.

8.– Pueden viajar a cualquier época

Producto de la tecnología antes descrita, para los investigadores ufológicos, los extraterrestres que nos visitan con sus naves son verdaderos “crononautas” o viajeros del tiempo. Quizás, esa sea la razón por la cual muchos contactados aseguran que los aliens les hablan sobre el futuro de la humanidad. En cuanto a relatos sobre esta probable capacidad, uno de los más comentados en los últimos años es el de un microbiólogo llamado Dan Burisch que supuestamente trabajó en el Área 51 y mantuvo contacto con algunos seres. Según él, a quienes conocemos como “Grises” (por el color de su piel), en realidad serían humanos que han viajado varias decenas de miles de años en el futuro hasta nuestro tiempo para cumplir distintos propósitos (ver nota acá).

9.- Teletransportación

Popularmente conocida por la serie de televisión “Star Trek”, la capacidad para trasladar individuos de un punto a otro sin utilizar un vehículo la tendrían los ovnis. Esta idea, que podría sonar un tanto extravagante, ha sido sacada de la Mecánica Cuántica, ciencia que estudia la física del microcosmos.

Gracias a diversos estudios de este campo de la física teórica, se sabe que ciertas subpartículas tienen la capacidad de trasladarse hasta un lugar “X” distante en forma instantánea. Esta capacidad ha despertado la imaginación de varios escritores y guionistas de ciencia ficción. Sin embargo, para los supuestos contactados este tipo de tecnología sería real, pues es la que utilizarían los tripulantes de los ovnis para entrar y salir de sus naves.

10.- Desactivación de misiles

En el último tiempo varios video-aficionados han captado cómo aparentes ovnis han desactivado, en pleno vuelo, a misiles que contendrían ojivas nucleares. Incluso, gracias a recientes desclasificaciones de archivos oficiales por parte de organismos de inteligencia como la CIA, se sabe que científicos, técnicos y militares, que han trabajado en fábricas de bombas atómicas, han sido mudos testigos del paso de ovnis sobre sus bases. Posteriormente, han constatado que sus armas atómicas han quedado desactivadas. Sobre esto, los ufólogos no tienen una opinión consensuada.

Por una parte, unos piensan que este tipo de hechos demuestran el interés de los extraterrestres por mantener la paz mundial, pero para otros también puede indicar un peligro latente, pues si son capaces de desactivar nuestras principales armas, podrían atacarnos y/o invadirnos con suma facilidad.