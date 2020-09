El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a las acciones de Carabineros durante las marchas que se registraron el sábado en la capital, una a favor del “Rechazo” en Las Condes, y otra de las TENS en Plaza Italia en contra de medidas sanitarias que las afectan. En todo caso, dijo que esas acciones “siempre están en evaluación.

“Nosotros estamos siempre evaluando esos criterios de Carabineros de Chile y por lo tanto lo que ha pasado este fin de semana está en pleno proceso de evaluación, pero no hay duda de que Carabineros es que el determina cuándo una marcha va a generar o está generando desórdenes para actuar de una determinada forma”, dijo Pérez.

El ministro señaló que “si una manifestación pacífica, que es la que nosotros queremos promover, no va a derivar o no está derivando en dificultades de orden público, sin duda esas marchas debieran no tener ningún tipo de dificultad, pero quien esté manifestando no cambia la visión de lo que es la decisión de mantener el orden público”.

“Siempre se evalúan los operativos policiales, uno escucha la versión de Carabineros y estamos siempre buscando que los operativos policiales mejoren, se perfeccionen, porque el compromiso del Gobierno es que existan manifestaciones pacíficas”.

