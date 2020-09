Bill Gates ha sido durante mucho tiempo el blanco de teorías de conspiración sobre su vasta fortuna y donaciones caritativas. Pero las afirmaciones sobre el magnate tecnológico han alcanzado un punto álgido a raíz de la pandemia de coronavirus. Según los teóricos de la conspiración, Gates quiere implantarnos un microchip. Debido a la gran cantidad de personas que rechazarán la próxima vacuna de la COVID-19 porque incluirá microchips de rastreo, Fundación Bill y Melinda Gates se está gastando miles de millones de dólares para garantizar que todas las inyecciones y procedimientos médicos y dentales incluyan los chips.

Pero estas teorías sobre Gates también se han vuelto virales en las páginas y los medios de comunicación de todo el mundo, lo que ha llevado a algunos a considerar que Gates es el cerebro de una conspiración a gran escala. No es necesario decir que el filántropo y fundador de Microsoft ha negado por activa y por pasiva que su apoyo a la investigación de la vacuna contra el coronavirus sea una tapadera para sus planes de dominar el mundo con microchips de control mental activados por 5G. ¿Y si te dijéramos que existe una carrera tecnológica entre la élite mundial para controlar a la población? Lo cierto es que no es una posibilidad descabellada, sobre todo después de que Elon Musk presentara su implante cerebral totalmente funcional.

Neuralink

Elon Musk prometió que mostraría una demostración funcional de su última tecnología Moonshot, un nuevo tipo de chip implantable para el cerebro. Y lo hizo, pero no fue con un sujeto humano: más bien, fue con un cerdo llamado Gertrude. En un evento transmitido en directo que comenzó característicamente tarde, Musk reveló tres cerditos no tan pequeños: uno que no tenía un implante de su compañía de interfaz cerebro-ordenador, Neuralink; uno que había sido implantado en el pasado; y Gertrude, que actualmente tiene un prototipo del dispositivo.

Gertrude olfateaba el suelo y comía, mientras se escuchaban fuertes pitidos y una pantalla mostraba picos en tiempo real en su actividad cerebral. Musk explicó que a Gertrude le habían insertado el implante en la cabeza dos meses antes y que estaba conectado a las neuronas de su hocico. Cuando tocaba algo con su hocico, enviaba picos neurales que fueron detectados por los más de 1.000 electrodos en el implante. ¿Pero por qué mostrar cerdos cuando está desarrollando un producto dirigido a humanos?

“Los cerdos son en realidad bastante similares a las personas”, explicó Musk durante una sesión de preguntas y respuestas después de la revelación del cerdo. “Si vamos a descubrir cosas para las personas, entonces los cerdos son una buena opción. Si el dispositivo es duradero en el cerdo, ya que duró dos meses y se está fortaleciendo, entonces es una buena señal de que el dispositivo es robusto para las personas”.

La presentación se produjo más de un año después de que Musk hablara por primera vez de su plan para un nuevo tipo de chip informático implantable. En julio pasado, ofreció una visión de un chip conectado a cables extremadamente delgados con electrodos, que serían incrustados en el cerebro de una persona por un robot quirúrgico. El implante se conectaría de forma inalámbrica a un pequeño receptor retroauricular que podría comunicarse con un ordenador. Musk dice que espera que el implante algún día ayude a los tetrapléjicos a controlar los teléfonos inteligentes y tal vez incluso dote a los usuarios con una especie de telepatía. Al igual que las interfaces cerebro-máquina existentes, recopilaría señales eléctricas enviadas por el cerebro y las interpretaría como acciones.

La demostración incluía más detalles sobre el implante que Musk. Dijo que la compañía descartó la idea de un receptor retroauricular en favor de un implante completamente incrustado del tamaño de una moneda que se colocaría debajo del cráneo, un plan que suena más invasivo que el que Musk presentó el verano pasado. Mostró un prototipo de este llamado Link, que dijo que incluiría muchos de los sensores en su teléfono inteligente, como una unidad de medición interial de seis ejes y sensores de temperatura y presión. El dispositivo utiliza Bluetooth Low Energy para comunicarse con un ordenador. La demostración también contó con la segunda versión de un robot quirúrgico que Musk presentó en julio pasado, que está destinado a insertar el implante Neuralink en el cerebro.

Neuralink, que se fundó en 2016, ha probado previamente una versión cableada de su implante en ratas. El viernes, el cofundador de SpaceX dijo que la compañía recibió el nombramiento de “dispositivos innovadores” de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en julio y se está preparando para su primera implantación en un ser humano, aunque reveló cuándo sería, pero se cree que será para finales de 2020.

La Marca de la Bestia

Parece ser que en este 2020 hemos visto un auge en las teorías de la conspiración a raíz de la pandemia de coronavirus, y la más popular es la que todos seremos obligados a implantarnos un microchip para fines del próximo año. Puede parecer una pesadilla orwelliana, pero con la nueva tecnología de Elon Musk todo cobra sentido. Al parecer, el siguiente paso será que los gobiernos del mundo eliminarán gradualmente el efectivo, por lo que la única forma de comprar algo será con el Neuralink que podrá ser identificarlo y monitorearlo.

Como hemos comentado en diversas publicaciones, el microchip implantado representará la Marca de la Bestia como se menciona en el Libro del Apocalipsis. Una vez más, todos los humanos se verán obligados a utilizar esta tecnología, para que aquellos en el poder puedan conocer todos nuestros detalles y monitorear todos nuestros movimientos. Los expertos en la materia también hablan de almacenar los registros médicos de las personas, además de poder registrarse todos nuestros recuerdos. Pero aún nos queda saber muchos más detalles sobre lo que está por venir. Esto es solo el principio.

¿Qué opinas sobre el implante Neuralink de Elon Musk? ¿Será la marca de la bestia?

/psg