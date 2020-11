“Quien quiso sacar un provecho electoral fue Pamela Jiles”, cuenta a El Líbero el diputado Karim Bianchi (Indep.). El representante de Magallanes es el autor del proyecto de ley sobre el segundo retiro de 10% de fondos de las AFP. Pero una serie de episodios, luchas de poder, búsqueda de protagonismos, han dejado al parlamentario independiente en segundo plano, mientras Jiles se encumbra en las encuestas, según cuentan desde la Cámara, gracias a un 10% que no le pertenece.

Este lunes Jiles irrumpió en la encuesta Cadem liderando con 65% de aprobación como el personaje político mejor evaluado y en el sondeo de Pulso Ciudadano, publicado también esta semana, la diputada del PH desplaza al alcalde Daniel Jadue (PC) entre los presidenciables de izquierda. En el mismo estudio se lee que el proyecto del segundo retiro obtiene un 78% de apoyo por parte de los consultados.

Pero la historia se remonta a las primeras semanas de agosto, lejos de las luces, las cámaras y las plumas. Y tiene como protagonista al diputado independiente de Punta Arenas, Karim Bianchi. En esa ocasión, cuando el primer retiro del 10% aún estaba fresco, el legislador comenzó estudiar un segundo retiro.

“En la segunda quincena de agosto empezamos a hacer el proyecto. Alrededor del día 20 es cuando lo presento a los diputados de la Comisión de Constitución y nadie quiso firmarlo, dijeron que el retiro era excepcional, No previeron lo que venía, nosotros queríamos movilizarnos viendo lo que pasaba en Magallanes y en otras regiones donde la situación es un poco más compleja”, relata a El Líbero el diputado Bianchi.

“Tuvimos muy poca adhesión, nadie de la comisión quiso firmarlo, salvo la diputada Pamela Jiles pero me pedía una condición a la cual yo no accedí: ella quería ser la autora del proyecto cuando en el fondo era yo el que la estaba invitando”. De hecho existe un Whatsapp en donde queda en evidencia que Bianchi le da a conocer el proyecto a la parlamentaria donde la invita a sumarse a la iniciativa. Ayer fue el mismo diputado quien lo socializó por redes sociales al retuitear un mensaje donde se hace alusión al diálogo.

“Mira, yo quiero ser la autora”

Bianchi continúa con su relato: “Hay un proyecto que se presentó el día 24 de agosto del cual yo soy autor y ella lo copatrocina. Luego de eso, el día 27 de agosto, tres días después, ella presenta otro proyecto que es una copia del primer proyecto del 10%, o sea ni siquiera le cambió una coma”. El diputado independiente señala que Jiles lo invitó a firmar el de ella y le dice: “Mira, yo quiero ser la autora”. Ante eso, el representante de Magallanes señala: “Le dije ‘sí, pero no se puede, no puede haber dos autores, o eres coautora o…’. Y es un poco extraño porque si la invité a firmar mi proyecto, ¿por qué a los tres días presenta un proyecto sobre el mismo tema? Es bastante deshonesto. Sus intenciones yo creo que eran aumentar la popularidad”.

Al revisar la página de la Cámara, efectivamente aparece el proyecto del diputado Bianchi del 24 de agosto donde aparece como autor y con dos firmas que se le suman: René Saffirio y Pamela Jiles.

Y existe otro, del 27 de agosto, como dice el parlamentario, de la diputada Jiles y que tiene el patrocionio de otros seis diputados, entre ellos Bianchi.

“Ella suscribió el mío, yo suscribí el de ella, porque entendí que con el tema mediático iba a hacer algo, pero nosotros dimos el primer golpe, porque yo dije ‘presentémoslo, no esperemos que haya más gente que se interese porque veo que no hay interés, y en el fondo después van a querer apropiarse del proyecto’. Así fueron las cosas”, relata el magallánico.

En tanto, “Vamos por ese #SegundoRetiro sin letra chica y entregado antes de Navidad”, escribe en sus redes sociales la diputada Pamela Jiles. Su campaña en diversas plataformas sobre la reforma constitucional para un segundo retiro de fondos de pensiones la ha posicionado como “la dueña” del proyecto.

Hoy reflexiona Bianchi: “Si yo hubiese sabido que una persona iba a querer firmarlo con fines de figurar y de no ser honesto, yo no hubiese invitado a nadie, simplemente no le digo a nadie y lo presento solo”.

El rol de Matías Walker y Pablo Maltés

Karim Bianchi comenta que la historia tiene otro factor, que es la presidencia de la comisión de Constitución de la Cámara. El cupo para presidirla era del Frente Amplio, y en ese caso le correspondía al diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), puesto que el Partido Humanista se había retirado del conglomerado, aunque igual reclamaban su derecho a presidir la comisión.

“Ella (Pamela Jiles) lo que hizo fue decirle a Matías Walker: ‘te vamos a dejar un año más de presidente de la comisión, a mí no me interesa ser la presidenta, y voy a trabajar a Gabriel Boric, pero a cambio nómbrame a cada rato por el 10% y yo te nombro a cada rato a ti, y aprovechamos la parte mediática’. Y yo, por mi parte, no me interesaba la parte mediática, yo hice el proyecto porque mi perfil es más de diputado de región, y de hecho yo la invité a ella en el primer proyecto del 10%, y en el segundo 10%. Esa es la historia, y lo que más me molestó no es que se quiera apropiar, uno sabe que hay gente aprovechada, sino que después como que se molestó conmigo porque yo en un momento dije que ella no era la verdadera autora”.

Un rol particular tuvo el esposo y asesor de la diputada, Pablo Maltés -que va de candidato por el PH para gobernador de la Región Metropolitana-. “Me llamó el señor Maltés para que yo no fuera el autor y para que fuera ella. Ellos llamaron a la Cámara de Diputados preguntando si podía haber dos autores, cosa que no existe. Esa es la verdad”, remata el diputado Bianchi.

“Quien quiso sacar un provecho fue Pamela Jiles, y la verdad es que nunca hice nada, nunca lo dije porque era para que saliera rápido el proyecto, y cuando me han preguntado no he querido salir diciendo ‘esto no es de usted’, pero cuando trató de empeorar el proyecto, ahí me molesté, porque me fijé que había solo un fin electoral”.

Primer proyecto presentado sobre segundo retiro del 10%, de autoría del diputado Karim Bianchi.

10% Proyecto Karim Bianchi

/Escrito por Sofía del Río y Mariela Herrera para El Líbero

