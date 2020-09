Después de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin a mediados del siglo XX, comenzó un nuevo conflicto. Esta batalla, conocida como la Guerra Fría, enfrentó a las dos grandes potencias del mundo, los Estados Unidos democráticos y capitalistas y la Unión Soviética comunista, entre sí. A partir de finales de la década de 1950, el espacio se convertiría en otro escenario dramático para esta competencia, ya que cada nación buscaba demostrar la superioridad de su tecnología, su potencia de fuego militar y, por extensión, su sistema político-económico. Estamos hablando de la “Carrera espacial”, que duró aproximadamente de 1955 a 1975. Ya han pasado 45 años, pero parece ser que ahora ha comenzado una nueva “carrera” entre ambos países, quien será la primera en encontrar vida extraterrestre.

Evidencias de vida extraterrestre

Esta semana hemos sido testigos de un anuncio realmente sorprendente, astrónomos creen que la vida podría sobrevivir en lo alto de la atmósfera de Venus. Un equipo internacional de astrónomos dirigido por la profesora Jane Greaves de la Universidad de Cardiff, Gales, ha anunciado el descubrimiento de gas fosfina en estas nubes altas, una molécula producida en la Tierra por microbios que viven en entornos similares libres de oxígeno. Los científicos esperan que la vida microbiana en Venus sea muy diferente a la de la Tierra, ya que necesitaría sobrevivir en las condiciones hiperácidas de las nubes del planeta, hechas casi en su totalidad de ácido sulfúrico. Y la reacción de Rusia ante tal descubrimiento no se ha hecho esperar.

Un grupo de astrónomos rusos anuncia que tienen imágenes claras de fósiles de microorganismos extraterrestres vivos en un meteorito que provino de un exoplaneta fuera de nuestro sistema solar, vida que existía incluso antes de que surgiera nuestro sistema solar. Aleksey Rozanov, director científico de astrobiología en el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear, dijo a la agencia de noticias RIA Novost que él y un equipo de investigación del Instituto Paleontológico de la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear están a punto de publicar una serie de imágenes microscópicas de alta calidad de fósiles de “micro-alienígenas” encontrados dentro del meteorito de Orgueil que cayó en Orgueil, Francia, el 14 de mayo de 1864.

Los 20 fragmentos recogidos son el meteorito más estudiado del mundo. De hecho, historias de materia orgánica similar que se encontraron en el lugar casi inmediatamente después de su descubrimiento, junto con su composición inusual, indica que probablemente no era de nuestro sistema solar.

“Ya se encontró entonces, pero por miedo no se interpretó de tal manera que no asustara a la gente”, explicó Rozanov. “Las imágenes que hemos recibido están bien interpretadas, no se puede argumentar en contra de ellas. Pero seguirán discutiendo. Las personas que nunca han hecho esto, son las que más argumentan. Esto no es un descubrimiento, sino el establecimiento de un hecho sólido de que la panspermia es un fenómeno real”.

Mikhail Kapralov, investigador junior del Laboratorio de Biología Radiológica de la Sección de Astrobiología del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear, explica que el equipo usó el microscopio electrónico para observar el interior del meteorito, en sus grietas y hendiduras internas para descartar que las evidencias no fueran terrestres. Pero encontraron magnetotácticos fosilizados (bacterias que se alinean a lo largo de un campo magnético) y fósiles similares al cocoide, las formas en forma de varilla de procariotas, acritarcos, protistas, alveolados y amebas blindadas.

Más evidencias de vida extraterrestre

Pero aquí no acaba la controversia. A parte del meteorito de Orgueil, varios científicos aseguran que la Unión Soviética descubrió la existencia extraterrestre en Venus hace unos 40 años. Fue en 1981 cuando la Unión Soviética lanzó la sonda Venera 13 para explorar la superficie de Venus. La misión se lanzó en un momento en que la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos estaba en su apogeo y, como resultado, todas las operaciones relacionadas con la sonda Venera 13 se mantuvieron de forma confidencial.

Después de 40 años, un científico ruso llamado Leonid Ksanfomaliti publicó un artículo en la revista Solar System Research en el que afirmaba que la URSS descubrió evidencia de vida extraterrestre en Venus hace varios años. Según Ksanfomaliti, la URSS descubrió una criatura en movimiento, de origen extraterrestre, durante su misión no tripulada a Venus. Los detalles del hallazgo realizado por la URSS se detallaron posteriormente en el documental de Quest TV ‘Archivos inexplicables de la NASA’. En la serie, el narrador explica cómo los investigadores detectaron a la misteriosa criatura que se arrastraba por la hostil superficie venusiana.

“Una sonda espacial soviética llega al planeta más caliente del Sistema Solar”, explica el narrador. “Un módulo de aterrizaje repleto de cámaras e instrumentos científicos se sumerge más de 48 km a través de nubes de ácido sulfúrico para llegar a la superficie. La sonda envía imágenes que parecen mostrar algo en movimiento. En la superficie. Pasan tres décadas antes de que un científico ruso, Leonid Ksanfomaliti, revele imágenes asombrosas de los archivos”.

En su informe del estudio, Leonid Ksanfomalit afirmó que la criatura tenía todas las características morfológicas que insinúan el hecho de que es un ser vivo extraterrestre. También dejó en claro que la misteriosa criatura detectada por la sonda Venera 13 tenía un cuerpo en forma de escorpión, un disco y una solapa negra que se movía cuando la cámara grababa la escena. Sin embargo, los expertos de la NASA desacreditaron el descubrimiento ruso y aseguraron que el misterioso objeto detectado en Venus por la sonda Venera 13 no era un ser extraterrestre, más bien era la tapa del objetivo de la cámara Venera.

Sin duda estamos asistiendo a algo realmente insólito, una nueva “Carrera Espacial” pero esta vez para ver quien descubre antes vida extraterrestre. Sea como sea, ya es momento que alguien confirme lo que sabe hace décadas: que no estamos solos en el universo.

/psg