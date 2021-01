Hasta el domicilio del diputado Florcita Alarcón llegaron esta mañana detectives de diversas brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo diligencias.

Las pesquisas se enmarcan en la investigación que lleva a adelante la persecutora Mitzy Henriquez, coordinadora de la.unidad de delitos sexuales de la fiscalía Metropolitana Oriente, por el presunto abuso sexual que habría cometido el parlamentario en contra de su ex pareja.

En el inmueble ubicado en la comuna de Lo Barnechea se encuentra personal de las brigadas Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) y del Cibercrimen, además de Personal del Laboratorio de Criminalítistica (Lacrim) con una orden de entrada y registro, confirmaron fuentes.

Producto de los hechos, denunciados en redes sociales y a los que se suma la publicación de fotos íntimas de Alarcón en su estado de Whatsapp, el comité compuesto por los legisladores de la Federación Regionalista Verde Social, Partido Humanista e independientes, decidió expulsarlo. Él, por su parte, ya había renunciado a su militancia en el PH y a la presidencia de la comisión de Cultura.

En tanto, la comisión de Ética de la Cámara decidió sancionarlo tras la investigación iniciada en su contra por una eventual falta a sus deberes parlamentarios.

Se acordó comunicar las medidas a aplicar este miércoles, mientras que participantes de la reunión de la comisión indicaron que se analizó la sanción más alta que permite el reglamento de la Cámara, que es de censura y una multa del 15% de su dieta (equivalente a $1.005.000 aproximadamente).

“Nosotros habíamos plateando voluntariamente la entrega de los materiales, y quedamos en un día para que ellos (investigadores) vinieran y tuvieran todo listo. Vinieron antes, no cumplieron su palabra porque se consiguieron una orden con una jueza. Ahora se van a llevar mi teléfono, computador y el tema es que todavía no hemos recibido la carpeta donde diga de qué se me acusa”, indicó el diputado a CHV.

Y agregó: “Yo tengo toda la confianza que voy a salir libre de esto”.

/psg