Al senador PS el golpe lo sorprendió en París y sus planes eran conocer ese día la ciudad. Sin embargo, por su calidad de funcionario del gobierno de la UP y dirigente Mapu, solo pudo regresar a Santiago 15 años después.

El año del golpe volví a Chile de mis estudios (Universidad de Michigan, EE.UU.) decidido a trabajar con Clodomiro Almeyda en el gobierno, pero ya estaban todos los cargos ocupados, y me hice cargo de lo que se llamaba en esa época la Asistencia Técnica Internacional, que era la Cooperación Internacional, que curiosamente fue en lo mismo en que trabajé cuando se inauguró el gobierno democrático el año 90. Estuve más de un año en eso, pero cuando hubo unos cambios, don Cloro me dijo que me fuera a la Cancillería con él, por lo tanto, trabajé con él desde mediados del 72 y todo el 73. En esa época, la Cancillería estaba en el Palacio de La Moneda, entonces uno se encontraba con el Presidente a cada rato. Yo ya me estaba metiendo en política, era del Mapu, y fui el representante del partido en el comité ejecutivo de la Unidad Popular. Nos reuníamos con Allende a cada rato. La última reunión en la cual estuve fue hacia fines de agosto, inmediatamente antes de irme a Europa. Recuerdo que las últimas dos reuniones fueron bastante dramáticas.

Yo, además, participaba en el programa llamado A esta hora se improvisa, y diría que sentí un cambio muy fundamental después del paro de octubre (de 1972). Hasta ese momento, cuando la gente me veía en la calle, me saludaban todos con jolgorio, los nuestros digamos, y los otros siempre saludaban con alguna broma, pasaba alguno gritando y decía: ‘¡Viva Jaime Guzmán!’. Era un ambiente confrontacional, pero no tanto. Después de octubre el tono de unos y otros se puso muy duro. Desde mis compañeros que me decían: ‘Compañero, no les deje pasar ni una a estos gallos’, hasta los que me insultaban. Cambiaron todos de tono de voz y de actitud. Entonces, los últimos meses, efectivamente el último año fue muy, muy tenso.

Escrito por Marta Sánchez para Reportajes de La Tercera

