Mnuel Contreras, conocido como El Mamo, falleció el 7 de agosto de 2015. Antes, a un día de cumplirse los 40 años del golpe Militar (el 11 de septiembre del 2013), el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, rompió el silencio en exclusiva con CNN Chile desde la prisión donde se encontraba detenido, la cárcel de Punta Peuco.

En una entrevista con Daniel Matamala y Mónica Rincón, el militar habló sobre distintos temas relacionados con su actuar durante la dictadura de Pinochet, e incluso se refirió a la entonces candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.

Contreras declaró enfáticamente que la ex Presidenta nunca estuvo detenida en Villa Grimaldi, tal como ella ha declarado: “Michelle Bachelet nunca estuvo en Villa Grimaldi, ella miente”.

El “Mamo” aseguró que Pinochet le ordenó deternerla junto a su madre, Ángela Jeria. De ahí las envió “inmediatamente a la Academia de Guerra Aérea”.

En otro ámbito, el ex uniformado apuntó sus dardos más duros en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, tildándolo entre otras cosas de traidor. Para Contreras “Cheyre fue el destructor del Ejército”, y “es cobarde por no confesar lo que hizo”.

A continuación una recopilación de otras de sus frases más destacadas relacionadas con la relación con Pinochet y Jaime Guzmán, la muerte de Orlando Letelier y otros políticos y lo que espera a futuro:

“En general Pinochet estaba al tanto de todo lo de la Dina. Era el jefe de la Dina”

“Supimos cuando lo mataron solamente. A Orlando Letelier lo asesinó la CIA”

“(Jaime Guzmán) Fue un hombre que no estaba dentro de las ideas que yo tenía”

“(Civiles de la dictadura) Nadie tiene por qué saber las detenciones de la Dina”

“(En este momento) no le tengo respeto ni aprecio a ningún político”

“Desde 1978 el único político que me ha ido a ver es Jorge Ulloa, que es mi amigo”

“A mí Investigaciones me mandó a asesinar. Una noche entraron a balazos a mi casa”

“Matar o morir es la orden del guerrillero”

“Yo no me siento líder, sólo cumplí órdenes, y las cumplí muy bien”

“Me costó 4 años pacificar este país”

“A mí no me gustaría que me torturaran, por eso no me gusta la tortura”

“Hacer desaparecer un cuerpo lo encuentro ridículo”

“Esto es una cárcel militar, no es normal ni corriente. Eso se lo exigí al señor Frei, que un tiempo fue mi amigo, muy amigo”

“La justicia nunca ha probado nada en mi contra”

“Nunca he mentido. No le acepto (a Matamala) que me diga mentiroso”

“Nunca he tenido miedo de nada”

“Yo dí órdenes de no hacer desaparecer a nadie”

“Seguramente iré al cielo cuando me muera, pero no sé si me encontraré con Pinochet”

“En los interrogatorios de la Dina no se torturó a nadie”

“No voy a morir en la cárcel”

“Los detenidos desaparecidos están en el Cementerio General”

“Yo no conocí la violación a los derechos humanos. Yo respondo por la DINA”

“La DINA tenía 50 mil informantes en Chile”

“Tuve relaciones hasta con la KGB”

“Yo no mandé a matar al general Prats, lo mató la CIA”

“La Cruz Roja Internacional visitaba los cuarteles y los campamentos de detención”

“Los detenidos no morían en los cuarteles de la DINA, tampoco en los interrogatorios”

