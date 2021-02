Este martes los ojos de la comunidad educativa estuvieron puestos en La Moneda, ya que en la casa de Gobierno se reunieron el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Educación Raúl Figueroa, el Colegio de Profesores, el Colegio Médico y distintos alcaldes para tratar el retorno presencial a las clases, programado para el 1 de marzo.

Tras la cita y escoltado por más de 15 personas, incluida la presidenta del Colmed, Izkia Siches, la defensora de la Niñez Patricia Muñoz, el timonel del magisterio Carlos Díaz y la alcaldesa Carolina Leitao, el Mandatario aseguró que se genero un diálogo fructífero, en el que todos los participantes estuvieron de acuerdo en “poner a los niños primeros en la fila”.

“Llevan meses sin poder asistir a clases, sin poder compartir con sus amigos y eso tiene consecuencias muy profundas (…) Todos sabemos que la educación a distancia no llega igual a todos nuestros niños y nunca va a sustituir la educación presencial”, destacó Piñera.

Piñera aseguró que “la falta de educación presencial por meses y meses no solo ha provocado un grave daño en el proceso educativo, en la formación de nuestros niños, también ha incrementado las brechas de aprendizaje”.

Debido a esto, algo en el que estuvieron todos de acuerdo, Piñera destacó la puesta en marcha del plan “Paso a paso, abramos las escuelas”, el que comenzará el próximo 1 de marzo, de forma “gradual, flexible y voluntaria”.

“Serán los padres y apoderados quienes decidirán libremente cuándo enviarán a sus hijos a los colegios. El proceso va a ser gradual, este proceso comienza el 1 de marzo y va a continuar día a día y se va desarrollar de forma gradual y por etapas, hasta llegar a todos los niños”, explicó el Presidente.

En esa línea, Piñera recalcó que el retorno a la presencialidad “no es una camisa de fuerza. El proceso se adecuará a las realidades específicas y va a combinar la modalidad online y presencial”. También anunció horarios diferidos, ingresos y egresos diferidos, para evitar aglomeraciones. “No va a ser ni el Presidente ni el Gobierno, ni el presidente del Colegio de Profesores ni ninguna autoridad, sino que los padres o apoderados los que van a decidir libremente cuándo enviar a sus hijos a las escuelas y colegios. Para eso van a requerir el apoyo, la información de todos los liderazgos que seamos capaces de reunir”, dijo.

“La decisión final la tomarán los padres y apoderados porque son ellos los que conocen mejor la situación de sus hijos”, reiteró. Para los colegios, Piñera dijo que “es posible que el 1 de marzo no lleguen alumnos”, pero lo que no puede ocurrir “es que lleguen alumnos y los colegios no estén preparados”.

Piñera también destacó que se abre un espacio a la participación y consulta de comunidades escolares para tratar el retorno presencial a clases, además de que se sostendrán reuniones de coordinación en todas las comunas, algo que había pedido el Colegio de Profesores.

Por su parte, el presidente del gremio valoró que se hayan acogido algunos planteamientos elevados por el magisterio, como la instalación de mesas de trabajo, “porque termina con la lógica del decreto y con el centralismo”.

Otro punto que se tomó en consideración fue la incorporación de la enfermedad Covid en el seguro escolar que tienen los estudiantes de manera que estén protegidos.

“Vamos en la línea que señalamos inicialmente. Indudablemente tenemos que estar alertas, yo mañana voy a hablar con el ministro de Educación para que desde las direcciones provinciales de Educación se echen a andar estas medas de trabajo. Tenemos que exigir que esto que se dijo hoy en el Palacio de La Moneda efectivamente se cumpla”, destacó el dirigente.

