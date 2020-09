Valeria Pérez, expareja del volante de Colo Colo Leonardo Valencia, reveló nuevos detalles de los episodios de violencia de género que sufrió a manos del jugador albo.

En entrevista con el matinal Bienvenidos, la mujer contó que luego de sus últimas publicaciones en redes sociales, que hicieron de público conocimiento las agresiones del otrora seleccionado de La Roja, la agresividad del mediocampista solo ha aumentado.

“Me ha amenazado de que si sigo con esto subirá videos míos, no sé de qué, pero eso me ha dicho. Su representante, su equipo de abogados me han amenazado. Me han dicho que me tengo que ir de la casa, que me van a echar y terminaré viviendo en la calle. Que me pagarán 200 lucas, lo que a ellos les dé la gana”, partió contando Pérez.

Luego, la expareja de Valencia contó que “me llegan amenazas por Instagram, de otras cuentas que pide él, que me van a matar y quemar la casa”.

Consultada por las razones que la mantienen llevando a cabo sus denuncias, Valeria explicó que “lo hago por mi hija, no quiero que ella pase por lo que yo pasé. Yo lo denuncié muchas veces y no ha servido de nada, no quiero que otra mujer pase por lo mismo ni que mi hija viva con violencia en esta casa”.

Luego, Pérez repasó a Colo Colo y la Justicia de nuestro país, asegurando que “si hago una funa y el club no hace nada, lo hace jugar y sale celebrando goles, ¿cómo se le enseña a una generación de mujeres a que no aguanten ser violentadas? Él se ríe en mi cara, de mis hijos que tiene abandonados hace seis meses”.

“Siento impotencia, rabia, porque no es mentira. Algunas mujeres no se saben defender cuando son violentadas, y salen los hombres a decir que están locas. Hay otras que son más fuertes y logran terminar sus relaciones, pero no todas”, agregó la mujer.

#DENUNCIA Esta fue la respuesta que entregó Leo Valencia en sus redes sociales sobre las denuncias de violencia intrafamiliar #Bienvenidos13 ➡ EN VIVO https://t.co/h8cOHj6y3g⬅ pic.twitter.com/SrW7z67VTF — #Bienvenidos13 (@Bienvenidos13) September 3, 2020

Por último, Valeria aseguró que “estuvimos los dos con terapia, él contrató la mejor psicóloga de Chile. Pero un día se enojó, rompió las hojas que ella le había preparado y se fue de la reunión. Seguí yo sola en terapia con ella, fue muy importante para darme cuenta de todo, me dijo que no tenía que seguir en esa relación”.

Cabe destacar que, según explicó Pérez en la entrevista, ahora presentó una querella criminal en contra de Valencia por los episodios de violencia que se registran desde 2011.

¿Y el volante? No quiso dar su testimonio y, de momento, asoma como titular para el Superclásico ante Universidad de Chile de este domingo 6 de septiembre.

