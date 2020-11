Los principales líderes empresariales del país criticaron con fuerza al Congreso, por la manera “populista” en que están legislando, en medio del debate que ha generado, entre otros proyectos, el que permite un segundo retiro de los fondos de pensiones y la idea de cambiar el quórum de 2/3 de la Convención Constitucional.

Uno de ellos fue Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sociedad e Fomento Fabril (Sofofa), quien en e Encuentro Anual de la Industria, se refirió al importante proceso constitucional chileno, valorando quienes aportan al ambiente “con responsabilidad, realismo y mirada de largo plazo” y criticó a quienes lo hacen “con simplismo, cortoplacismo, polarización, y por qué no decirlo, derechamente populismo”.

Sobre estos últimos, enfatizó, “se encuentran algunos integrantes de nuestro Congreso Nacional. Me refiero específicamente a aquellos parlamentarios que siguen profundizando ese parlamentarismo de facto que se autoarrogaron, sin mediar reforma constitucional alguna y que está causando, creemos, estragos en nuestro país, en su economía y en las oportunidades de desarrollo social de chilenas y chilenos”.

“El abuso en la presentación de acusaciones constitucionales, es la muestra de ello… También es muestra de esta polarización es que los mismos que sostuvieron que el anterior retiro de los fondos de pensiones sería excepcional y único, hoy junto con muchos más parlamentarios se suman con entusiasmo a las elusiones constitucionales para desfondar las pensiones futuras, cuando la principal demanda de los ciudadanos, por el contrario, era mejorarlas; o que algunos de los mismo que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, y que concurrieron a la reforma constitucional que los habilitó, que establecía con claridad que la convención constitucional sería integrada por 155 integrantes, hoy proponen subirlo a 180, torciendo claramente el espíritu de lo firmado, e instrumentalizando la legítima cuestión de los escaños reservados a los pueblos originarios”.

El líder de la Sofofa añadió que “son esos mismos parlamentarios que siguen actuando como si el crecimiento no fuera un imperativo ético a estas alturas, suponiendo que el Estado puede distribuir ayuda eternamente e ignorando que la generación de empleos realmente dará dignidad, resiliencia, y proyectos de futuro a las familias chilenas”.

Mientras que Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aseguró en radio Universo que “es curioso como en algunas cosas legislan popularmente, hacia la galería, o populistamente, como el caso del retiro que hay mucha gente que lo necesita, por cierto, pero hay gente que no lo necesita y así lo desea igual”.

“Sin embargo, hoy día, cuando tu vas a las encuestas, y preguntas a la gente qué quiere hacer con sus recursos, y una amplia mayoría te dice que yo quiero que esté en mis cuentas personales, o una pequeña minoría dice ok., puede ser un sistema compartido, bueno, en este caso, no toman en cuenta lo que las personas quieren o dicen, sino que simplemente se impone una mirada ideológica de un concepto de reforma que no es equilibrada en función de lo que la gente quiere”, agregó el presidente de la CPC.

En esa línea, Sutil expuso que “ahí hago el punto, porque eso sigue demostrando los niveles de deterioro que puede llegar a tener la política”.

“Incluso más, creo que finalmente el proceso de la convención constitucional que tenemos que abordar a partir de enero con los candidatos y posteriormente con elecciones y la puesta en marcha, creo que es un tremendo desafío porque esto va a tener que cambiar también el sistema político que nos rige, porque hoy día estamos viendo que estamos en una fase terminal, porque lo que está ocurriendo en el Congreso no es una situación que se condiga con la seriedad que debiéramos tener o que hemos tenido en el pasado como país en materia, por lo menos, de políticas públicas”, concluyó.

/psg