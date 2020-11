Como una gran noticia para Chile y América Latina fue calificado el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. por parte de los ex cancilleres Juan Gabriel Valdés y Heraldo Muñoz, quienes destacaron la especial cercanía que tiene el nuevo líder norteamericano con la región y la valoración que tiene por nuestro país.

En conversación con Emol, ambos destacaron el conocimiento que Biden tiene sobre nuestro país, el cual ha visitado al menos en dos ocasiones, y coincidieron en que pese a que la política exterior estadounidense no estará especialmente enfocada en la zona, si tendrá un giro respecto a lo visto durante el gobierno de Donald Trump.

Al respecto, Valdés, quien conoció al próximo jefe de Estado mientras ejerció como embajador de Chile en Washington, comentó que el triunfo del demócrata “es una gran noticia para EE.UU. y para el mundo, ya que pone fin a una presidencia polarizada y que estaba realmente amenazando la seriedad de todo el proceso democrático”.

“Creo que también Biden va a tener una visión internacional diferente y va a favorecer principalmente la relación con los antiguos aliados, va a transformar la relación con China en una competencia y no en un conflicto abierto como empujaba el anterior presidente y va a tener a América Latina como uno de los escenarios donde EE.UU. puede encontrar colaboración y solución a problemas”, añadió.

En ese contexto, Valdés indicó que “no me hago ilusiones de que América Latina vaya a tener prioridad, por cuanto no lo somos en términos de seguridad internacional para los EE.UU., pero si creo que Biden probó en la vicepresidencia su interés por América Central, donde desarrolló un programa potente”.

“Hoy está prometiendo 4 billones de dólares para la zona y en esa época trató de convocar a los países de América del Sur con una política de cooperación con América Central y en ese cuadro me acuerdo muy bien que planteaba la intención de que Chile contribuyera en el apoyo de materias judiciales”, recordó.

Según el ex representante, “él tenía un concepto de América Latina, cosa que en la administración actual no ha existido. Así que siento que puede ser un momento importante, en que no va a haber solo una obsesión con Venezuela y Cuba, sino que va a haber también un trato hacia temas muy fundamentales para nosotros como el medioambiente”.

En la misma línea, Muñoz señaló a este medio que la llegada de Biden al poder “es un triunfo para las instituciones democráticas de EE.UU., porque Trump ha estado gradualmente llevando al país hacia una modalidad de autoritarismo, descalificando y tratando de criminalizar a la oposición, atacando a los medios de comunicación y de obstaculizar la amplia participación ciudadana en la elección”.

En cuanto a las perspectivas para la región, el ex ministro de RR.EE. señaló que “América Latina no será una prioridad para la política exterior de EE.UU., pero es mejor que en la Casa Blanca esté una persona como Biden, que conoce muy bien a Chile y la región”.

“Él ha visitado unas 16 veces América Latina, de modo que conoce nuestra realidad. Está bien informado sobre los problemas y desafíos de la región. Entonces, es favorable que haya una persona que nos conoce, aunque los problemas de política exterior que enfrentará son otros, como la recomposición de relaciones con la OTAN, las tensiones con China y abordar los problemas del medio oriente, entre otros”, advirtió.

Detalles de su personalidad y su vínculo con Chile

En cuanto a qué debe esperar nuestro país con la victoria de Biden, Valdés comentó que “nosotros tenemos una muy buena relación, que no es solamente basada en términos de gobierno a gobierno, por cuanto tenemos relaciones de sociedad a sociedad, que son muy importantes en esta materia”.

“Son dos sociedades ampliamente vinculadas y la inversión americana en Chile sigue siendo muy grande. Yo creo que van a haber programas para invertir en la región, porque es la única manera razonable que va a encontrar EE.UU. de contrarrestar la influencia de China”, enfatizó.