Julio Iglesias se refirió por primera vez a su estado de salud luego que en agosto pasado se dieran a conocer unas imágenes en donde se le veía con dificultades para caminar en una playa.

El cantante español reveló a través de su cuenta de Instagram que “hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa”.

“En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes”.

El texto era acompañado justamente de un video en donde se observa una antigua presentación del astro español.

Cabe recordar que las imágenes sobre su estado de salud fueron dadas a conocer por el programa hispano “Sálvame”, y muestran a Iglesias siendo apoyado por dos mujeres, mientras se le veía con dificultades para caminar en República Dominicana.

