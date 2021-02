El sistema operativo móvil iOS, de Apple, ha comenzado a redirigir a los servidores proxy de la propia compañía el tráfico web de la herramienta de seguridad Safe Browsing de Google, que detecta páginas web fraudulentas, para reducir así riesgos de filtraciones y mejorar la privacidad.

Estos cambios se han hecho efectivos en la versión beta de iOS 14.5 y los ha confirmado en Twitter Maciej Stachowiak, responsable de WebKit de Apple, después de su publicación en el portal 8-Bit.

Hasta el momento, herramientas como el navegador preinstalado de iOS, Safari, hacen que el tráfico pase por los servidores de Safe Browsing, una herramienta de Google que previene el acceso a páginas web maliciosas, tanto casos de ‘malware’ como de ‘phishing’, como explica Google en su web.

No obstante, a partir de la versión beta 14.5 1 (V.2) de iOS, Safari cambia de estrategia y comienza a redirigir el tráfico a los servidores de Apple mediante proxy, de forma que el tráfico web deja de pasar por los servidores de Google.

This article is a bit confused on the details of how Safe Browsing works, but in the new iOS beta, Safari does indeed proxy the service via Apple servers to limit the risk of information leak.https://t.co/TlDZNMO8do

— othermaciej (@othermaciej) February 11, 2021