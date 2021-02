En el marco de la entrega de resultados en EEUU, muchos estaban pendientes de qué iba a reportar Pfizer, unas de las mayores farmacéuticas del mundo y que por estos días produce una de las vacunas contra el coronavirus

La empresa informó una ganancia por acción de US$ 0,42 en el cuarto trimestre de 2020, 14% más que en igual lapso del año anterior, aunque por debajo de las estimaciones del mercado que apuntaba a un beneficio de US$ 0,52.

Los ingresos alcanzaron los US$ 11.680 millones entre octubre y diciembre, lo que supone un alza de 12% en doce meses. No obstante, tampoco estuvo a la altura de las proyecciones del mercado que esperaba más de US$ 12.000 millones en el periodo.

Con todo, Pfizer estimó que las ventas de su vacuna contra el Covid-19, presentes en Chile y que elabora con el laboratorio alemán BioNTech, alcanzarán los US$ 15.000 millones en todo 2021.

De cumplirse estos pronósticos, sería una de las vacunas más rentables de la historia.

“2020 ha sido un año de transformación, no solo para Pfizer, sino también en la vida de cada paciente en cada comunidad a la que servimos. Como empresa, vimos el término de la conversión de Pfizer durante una década en una empresa dedicada exclusivamente a la ciencia y la innovación”, dijo Albert Bourla, Ceo de la compañía.

“Los desafíos médicos fueron puestos a prueba por la pandemia COVID-19”, agregó.

