El empresario estadounidense Bill Gates presentó recientemente una propuesta que, según su perspectiva, ayudaría a prevenir futuras pandemias. En ese sentido, afirma que el mundo requiere de “un sistema de alerta global” de enfermedades infecciones y un “escuadrón de bomberos pandémicos” que se movilicen en caso de detectar un nuevo patógeno.

A través de Twitter, el cofundador de Microsoft indicó este martes que las herramientas científicas por sí solas no son suficientes para prevenir una crisis sanitaria como la actual.

“También necesitamos nuevas capacidades, como un sistema de alerta global y un equipo de primera respuesta frente a las enfermedades infecciosas (o lo que me gusta llamar un ‘escuadrón de bomberos pandémico’)”, escribió el multimillonario.

Con esas palabras, el filántropo dio paso a una carta que días atrás firmó y publicó junto con su esposa, Melinda Gates. En la misiva, la pareja insiste en la necesidad de tomar acciones preventivas para impedir que se repita la situación actual.

“Primero, necesitamos detectar los brotes de enfermedades tan pronto como ocurran, donde sea que ocurran. Eso requerirá un sistema […] a gran escala. La columna vertebral de este sistema serían las pruebas de diagnóstico”, puntualiza el empresario.

De este modo, Gates asegura que si los análisis concluyen que se trata de un patógeno súper infeccioso o completamente nuevo, entraría en acción el grupo de socorristas al que ha hecho referencia en redes sociales.

El informático explica que ese equipo debería estar conformado por unos 3.000 profesionales “completamente capacitados, que estén listos para responder a posibles crisis en cualquier momento” en todo el mundo. Mientras tanto, sus integrantes podrían trabajar en enfermedades existentes como la malaria y la poliomielitis.

Entre otros detalles, la pareja considera que el covid-19 podría no ser la última pandemia y que, por lo tanto, “no podemos permitir que nos pillen desprevenidos de nuevo”.

Reacciones en redes sociales

Tras las declaraciones del multimillonario, algunos usuarios de las redes sociales han expresado su descontento, argumentando que Gates no tiene experiencia médica y que su propuesta podría incluir intereses ocultos.

“Bill Gates está telegrafiando el globalismo, preparando el escenario para más pandemias, abogando por un ejército de socorristas, y claramente quiere que toda la población sea examinada cada seis semanas”, dijo un usuario de Twitter.

“Debería dedicarse a la informática y dejar que los profesionales de la medicina se preocupen de los asuntos médicos. Una cosa es apasionarse por donar a una gran causa, pero convertirse en un activista y causar división es otra”, escribió otra internauta, criterio que han respaldado varias personas que han recibido el discurso de Gates con escepticismo.

