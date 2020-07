“El rubro motelero ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Los cerca de 300 establecimientos que existen en la Región Metropolitana han debido cerrar sus puertas y podrían estar peligrando cerca de dos mil puestos de trabajo, pues no fueron considerados servicio esencial… Y sabemos las parejas no lo están pasando bien en el ámbito sexual producto del no funcionamiento de los moteles y de la tensión que existe en algunas casas, por lo que hay una gran cantidad de personas que está solicitando la reapertura de los locales, pero está claro que lo primero es la salud, por eso lanzamos la iniciativa MotelNO”, contó José Miguel Hurtado, cofundador de MotelNow.cl.

Los puntos acumulados podrán ser utilizados en más de cien moteles adheridos a la iniciativa, en distintas ciudades de Chile y también de Colombia, países en los que la aplicación está en funcionamiento.