Cada diciembre, cuando se acerca el aniversario del incendio en la cárcel de San Miguel en el que fallecieron 81 reos en 2010, César Pizarro comienza a hacer ruido en los medios de comunicación. Es vocero de la ONG 81 Razones, organización que ayudó a fundar cuando se iba a cumplir un año de esa tragedia. En principio representaban a los familiares de las víctimas, pero poco a poco fueron ampliando su rango de acción y alzando la voz para mejorar la situación carcelaria del país.

Estos días Pizarro es noticia por una razón distinta. En un acto de campaña del pacto Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y otros movimientos sociales; el candidato a un escaño por el Distrito 12 patentó su negacionismo con respecto a la pandemia que azota al mundo desde marzo de 2020 debido al brote de coronavirus que comenzó a finales de 2019. “Soy antipandemia. No creo en esto del gobierno que nos están implementando la ‘plandemia’. Hago un llamado importante para que nuestra población y los que no creen en este Estado, políticos ni poderosos a que no nos vacunemos”. Y reiteró: “No puede ser que nadie hable que la ‘plandemia’ está siendo mal utilizada para opacarnos a nosotros, la gente del pueblo”.

Si bien Pizarro se identifica como independiente, entró al pacto con el respaldo del Partido Igualdad -una de las coaliciones que era parte del Frente Amplio aunque en noviembre de 2019 anunciaron la suspensión de su participación-. Compite por uno de los distritos más populosos de la Región Metropolitana, integrado por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. En el pacto, por ese mismo distrito figura el nombre de la ex candidata presidencial por el FA, Beatriz Sánchez y la dirigente de la CUT y del Partido Comunista Bárbara Figueroa.

El perfil de Facebook de César Pizarro Pizarro es reciente, parece haberlo abierto para promocionar su candidatura a la Convención Constitucional, pero desde allí también hay mensajes que aluden a su posición con respecto a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo. Allí escribió el 30 de diciembre de 2020 una reflexión sobre el estado de las cárceles que concluye diciendo: “A no ahogarse con la seudo pandemia, a respirar hondo sin mascarillas, hay que oxigenarse, taparse la boca con sendos grados de calor nos está enfermando aún más”.

Esa postura le ha generado críticas no solo a él sino también al pacto que lo respalda, pese a que en el mismo acto Beatriz Sánchez manifestó que ella sí cree en las vacunas e invitó a la ciudadanía a asistir a los centros donde se hacen las inoculaciones y Fernando Atria subrayó: “Nosotros creemos que la pandemia es real, que las personas deben vacunarse”.

No obstante eso no evitó que hayan surgido críticas debido a que el FA y el PC optaron por este tipo de candidatos que promueven la desinformación y se separaron de la “Lista del Apruebo”, conformada por la Democracia Cristiana, el Partido Progresista, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Ciudadanos y la plataforma Nuevo Trato.

Este quiebre comenzó a finales de septiembre de 2020 cuando fracasaron las negociaciones entre el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría para asistir juntos a las primarias para la elección de alcaldes y gobernadores. A esto se suma la renuncia a Revolución Democrática de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, y la salida del Partido Liberal del conglomerado frenteamplista debido al acercamiento del bloque a la extrema izquierda.

Lo de Pizarro no parece ser un episodio aislado, pues Jorge Sharp, quien va a la reelección en Valparaíso apoyado por PC-FA también ha difundido información errada sobre la vacunación -aunque luego se retractó-. En una charla informativa transmitida de forma online por el Facebook de la municipalidad que dirige dijo que la vacuna del laboratorio Sinovac “no se inyecta, sino que más bien, tiene una forma de aplicación mediante la nariz, mediante la respiración”. Error que rectificó más adelante, en la misma transmisión, al ser corregido por el director del área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso.

Defensor de la primera línea

La segunda parte del mensaje de Pizarro durante el acto de campaña se dirigió más al llamado “estallido social” y a las protestas que han tenido lugar desde el 18 de octubre de 2019. “Somos de los tatuajes, de brazos rayados, capuchas y muchas veces estuvimos con mechas en nuestras manos para poder defendernos de la policía”.

Agregó: “Quizás ustedes se han salvado porque son rostros públicos, pero nosotros vamos a seguir estando bajo el ojo de lince del Estado asesino. Es por eso que necesitamos que esta unión y pactos sociales populares, sigan defendiendo a la gente que está luchando en las calles. Necesitamos abogados, seguir sacando a los presos de la revuelta, seguir desenmascarando al poder político establecido, a la fiscalía, al ministerio público y masonería. Ustedes saben bien quien nos gobierna hoy en día. Es necesario romperlo todo, sin temor y decir las cosas como son”.

Sus palabras aluden al respaldo que entrega a la llamada “primera línea” desde el inicio de la crisis. En el Facebook de 81 Razones hay una publicación del 16 de noviembre de 2019: se trata de una fotografía con una pancarta de la organización junto a la estatua del General Baquedano. La leyenda del mensaje es un poema que comienza con la expresión “paco bueno, paco muerto”. En el texto hay rimas como: “Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior./Y con todas mis fuerzas, os deseo lo peor./ Malditos asesinos perros del Estado./ De corazón os digo: sois unos bastardos”. Días antes ya habían publicado otro mensaje convocando a una evasión masiva del Metro de Santiago para el 28 de octubre de 2019. “El lunes te vamos a dejar la z… Tamos elongando no ma (sic)”.

El respaldo a la primera línea continuó en enero de 2020, cuando los disturbios se habían calmado debido a las fiestas de Diciembre. Publicaron un llamado “urgente” a la primera línea para reorganizarse. “Es necesario, es urgente, que hablemos, que pausemos por minutos nuestra lucha, a dar respiros de aire limpio y profundo, salir de la zona cero, sentémonos a dialogar, a mirar el presente con ansias de un mejor futuro para todxs. A saber, quiénes están de nuestro lado y quiénes no. A darse cuenta claramente que están muy cerca nuestro y nos quieren eliminar, pero saben que no lo conseguirán, a levantar la lucha callejera, de las poblas y los barrios, a no olvidar que después del estallido social, ellos: el Estado con sus borregos, salieron a matarnos y nosotros ya no le tememos a la muerte”.

El interés de Pizarro en el concepto de la “primera línea” también era comercial. Al tiempo que la ONG que preside publicaba las convocatorias para reorganizarse, Pizarro hizo gestiones ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), entidad dependiente del Ministerio de Economía, para inscribir la marca Primera Línea. “Primera Línea será una marca de ropa deportiva. Quizás competirá con las grandes marcas como Nike, Adidas y Reebok y será conocida a nivel nacional y mundial. La idea es que diga debajo de Primera Línea, la que resiste. Tiene su sentido de vida. Ya he hablado con tres empresarios que encuentran muy importante la idea”, dijo Pizarro a La Tercera.

En la convocatoria para honrar un nuevo aniversario del incendio de la cárcel en 2019 publicaron: “Sabemos claramente el fin de las cárceles y quienes las sustentan, hoy vuelven a llenarlas de personas manifestantes que luchan por dignidad”, en alusión a los detenidos por los actos de vandalismo ocurridos en el contexto de las manifestaciones.

De la Garra Blanca y con simpatía por el Punki Mauri

La presencia de las barras bravas en Plaza Baquedano era una de las constantes al comienzo de las manifestaciones de octubre de 2019. Un informe del gobierno difundido por El Mercurio el 24 de diciembre de 2019 daba cuenta de que desde el 18 de octubre hasta esa fecha detuvieron a 107 personas pertenecientes a las barras bravas: 72 de ellos residentes de la Región Metropolitana, 23 en la región de Valparaíso y 4 en la región del Biobío. Los 8 restantes se dividen en otras zonas del país. Se les vinculó a delitos como saqueos, robo, incendio y violación a la Ley de Control de Armas. También se detalló que 63 simpatizan con la Garra Blanca de Colo Colo; 26 con Los de Abajo de Universidad de Chile; 16 con los Pánzers de Santiago Wanderers y 2 con Los Cruzados de Universidad Católica.

Desde la Garra Blanca y Los de Abajo hacían llamados a movilizarse y a mantenerse en las calles con un rol activo en las protestas. El adolescente de 16 años identificado con las iniciales B.E.S.M., quien fuera el primer aprehendido por los incendios dentro del subterráneo formaba parte de estos hinchas.

En una entrevista ofrecida a The Clinic en 2013, Pizarro habla de su pasado, de cómo creció en una población de La Pintana y tuvo que hacerse cargo de cuatro hermanos -incluyendo a Jorge Manríquez Pizarro, quien falleció en el incendio en la cárcel de San Miguel-. “Pudo ser un flaite pero eligió ser punk, garrero y presidente de curso. En Los Drogos, una facción de la Garra Blanca liderada por el “Comanche”, conoció el anarquismo. Durante sus años de garrero se ganó el respeto en la población Pablo de Rokha, mientras en el colegio organizaba marchas y campeonatos de pimpón”, relatan en la web.

Conocedores del tema han explicado a El Líbero que las barras bravas tienen vínculos con grupos como el MIR, el Movimiento Juvenil Lautaro y el Movimiento Popular Guachuneit, entre otros. En general las principales barras tienen su sección ‘antifascista’ que son sus grupos de choque contra carabineros y contra grupos que ellos consideren ‘fascistas”.

Publicaciones en el Facebook de la ONG 81 Razones dan cuenta de las simpatías con el Punki Mauri o Mauricio Morales, quien falleció el 22 de mayo de 2009, cuando se trasladaba en bicicleta al centro de Santiago llevando una bomba en una mochila en su espalda. El artefacto que presuntamente instalaría en la Escuela de Gendarmería le estalló. Morales es uno de los principales referentes del movimiento anarquista en Chile, y existen indicios que permiten ver cómo desde hace varios años desde estas agrupaciones se llamaba a atentar contra el Metro.

“Compañerxs, lxs invitamos al encuentro por la Memoria Anticarcelaria en recuerdo del Punki Mauri y los 81 presos asesinados por el Estado… Recordar a un compañero anárquico que luchó contra todas las jaulas y la sociedad carcelaria hasta el último día de su vida, justo frente a la prisión donde el Estado y Gendarmería asesinaron a 81 presos el 8 de diciembre de 2010 tiene un especial significado y valor”, escribieron en 81 Razones en la convocatoria hecha el 6 de mayo de 2020, momento en el que la mayoría de los llamados eran a quedarse en casa.

