Muchas personas, quizá por una cuestión cultural o de salud, desearían perder unos cuantos kilos. Esto, por supuesto, requiere trabajo, constancia, deporte y una alimentación adecuada en la que consumamos menos de lo que gastamos. A la hora de la verdad, este tipo de planes a algunos les parecen titánicos, y por eso prefieren optar por algo más rápido y efectivo: las dietas que te permiten adelgazar en un periodo corto de tiempo y sin hacer tanto esfuerzo.

¿Cuál es el problema? La mayoría de estos planes de alimentación no solo no son sanos, sino que además producen el temido efecto yo-yó. Es decir, en cuanto abandones la dieta (y en algún momento tendrás que hacerlo) recuperarás todos los kilos que perdiste o incluso más. Por ello mismo muchas personas viven desesperadas, en una fluctuación constante en la que nunca se encuentran en su peso adecuado.

¿Qué es la dieta inversa? A lo mejor has oído hablar de ella en alguna ocasión. Entre los régimenes que se han puesto de moda en los últimos tiempos (la keto, la paleo, el ayuno intermitente, etc.) la dieta inversa también ha adquirido relevancia. Se trata de un plan bastante popular que asegura que puede ayudarte a mantener ese peso perdido en el periodo que hiciste la dieta pero comiendo más: la idea, a grandes rasgos, es que el aumento gradual de ingesta de calorías después de un déficit de las mismas permitirá que tu cuerpo y metabolismo se ‘ajusten’ para que puedas evitar la recuperación de peso mientras comes más y más.

Suena genial, pero, desgraciadamente, no hay en la actualidad una evidencia científica de que funcione realmente. La dieta inversa se basaría en el hecho de que nuestro cuerpo, hipotéticamente, tendría “puntos de ajuste” de referencia para el metabolismo y la ingesta de calorías integrados en nuestra biología, y si superamos estos puntos, ganamos peso. Lo que el plan pretendería cambiar son esos puntos de ajuste, estimulando de alguna manera el metabolismo y y permitiéndote comer más.

Sin embargo, la idea de que los seres humanos tenemos puntos de ajuste no está respaldada ni tiene evidencia científica. La razón principal de esto es que varios factores influyen en nuestro peso y metabolismo, por ejemplo: cómo nos educaron, los alimentos que tomamos, qué tipo de ejercicio hacemos y nuestra genética. Pero la influencia más importante se encuentra en nuestra tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de calorías que nuestro cuerpo necesita (el 60 o 70% de las calorías que consumimos a diario). Nuestra tasa metabólica basal está determinada por nuestra edad, peso, sexo y masa muscular y la dieta tiene poco que decir en ella, según informa un reciente artículo publicado en ‘Science Alert’.

Si comes por debajo de tu tasa metabólica basal perderás peso, si ingieres alimentos por encima de ella, aumentarás. La tasa también aumenta cuando subimos de peso o masa muscular y disminuye en el caso contrario (sí que hay evidencias de que cuanto más músculo tienes, más calorías necesitas para poder funcionar).

El ejercicio también aumenta la cantidad de calorías que usamos, pero generalmente no lo suficiente como para afectar a nuestro peso. Por tanto, la dieta inversa solo parece que funcionaría controlando la ingesta de calorías, puesto que no hay pruebas suficientes de que pueda alterar el metabolismo. En otras palabras, si consumes más calorías de las que necesitas, ten por seguro que aumentarás de peso (aunque sabemos que hay ciertos hábitos, como desayunar o hacer ejercicio, que evitan que recuperes peso si has hecho previamente una dieta).

Recuerda que es importante no obsesionarse con planes dietéticos estrictos y poco saludables, pues eso puede acarrear problemas de salud o mentales, especialmente si continuamente estás contando calorías o siguiendo planes de alimentación muy restrictivos. Por ejemplo, la ortorexia nerviosa se está volviendo cada vez más común y se caracteriza por la obsesión por comer de manera saludable, lo que a la larga puede llevar a una restricción y una mala relación con los alimentos.

