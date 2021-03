Sr. Presidente Piñera :

Chile está acostumbrado a los acuerdos que anuncia, y a sus mentiras. No sólo hemos sido víctimas de sus embustes los militares, sino que también el pueblo de Chile.

Nos da vergüenza escucharlo como candidato, criticando a Bachelet “Por ser débil y ambigua e incluso negando la existencia del terrorismo(…) por no haber tenido la fuerza , ni la convicción para combatir el terrorismo…” Por eso nos indigna escucharlo, o simplemente cambiamos de canal o radio. Una lata permanente

Ayer fue una más. En esa escenografía con las autoridades en posición de jugadores de taca-taca bajo el arco del Patio de los Naranjos, le escuchamos lo mismo que le hemos escuchado siempre sobre la Araucanía: otro acuerdo, otra comisión, más diagnósticos, más visitas, más gastos. Y hoy, nuevamente más destrucción, con el ministro del Interior, el subsecretario, autoridades del Ejército, Carabineros y PDI en la zona; 7 encapuchados entraron a una faena forestal perpetrando el ataque a 10 maquinarias.

Sr. Piñera, nos tiene aburridos con sus shows estelares. En Junio del 2018 presentó una “policía antiterrorista” con medios entrenados en Colombia y Estados Unidos, en materias de lucha contra grupos organizados terroristas. Un fracaso. ¿Qué hay de eso actualmente?

Ya conocíamos un acuerdo sobre La Araucanía en Septiembre de 2018, en que anunció la inversión de miles de millones de pesos. Nunca más se supo.

Su afán y pasión de protagonismo lo llevó a mentir en una entrevista del Canal norteamericano Univisión con la periodista Patricia Janiot, en Marzo de 2019.

VE decía: “Una cosa distinta es tolerar el terrorismo. Patricia, hay terrorismo en La Araucanía, ¿qué cree usted de personas que quemaron vivo a un matrimonio de ancianos como fue el matrimonio Luchsinger Mackay, que queman las iglesias (…) ? Eso es terrorismo. Todas las democracias del mundo, no solo tienen el derecho, tienen la obligación de defenderse del terrorismo”. No pasó nada. Visitas, sonrisas, abrazos, preocupación cuando el asesino del matrimonio asesinado se declaró en huelga de hambre y hasta visitas del Ministro de Justicia afanado por la salud del terrorista.

El único Acuerdo que ha logrado ha sido proponer el cambio de la Constitución de Lagos. Lo hizo después que el Metro había sido incendiado y Santiago había sido victima de saqueos, destrucción y ruina. Lo hizo por miedo, y se presentó ante el país, despavorido, pálido y desencajado, y en las mismas condiciones, los ministros que lo acompañaban.

…Y aquí nos tiene presidente, invadidos por nuestras fronteras norte y noreste por miles de migrantes, violando nuestra soberanía, incomodando a habitantes de pueblos indígenas, plagando el país de campamentos, carpas, hacinamiento y delincuencia.

…Y aquí estamos, soportando delincuencia, violencia, inseguridad, robos, portonazos, secuestros, nuestra capital destrozada, convertida en inmundicia, ropa colgando en plazas de la Alameda a metros de La Moneda al igual que muchas ciudades del norte, creando un tremendo problema social y dando paso a una incipiente pero creciente xenofobia.

“VE no gobierna para el país, gobierna para los altos mandos de las Naciones Unidas”, pensando que su imagen internacional, al termino de su gobierno, será rutilante y portadas de las revistas del mundo.

Y en La Araucanía, su carencia de fortaleza, de temperamento y autoridad, irresponsabilidad y falta de aptitudes para manejar diferentes situaciones, que ha sido la característica de su gobierno, ha permitido constantemente la formación y desarrollo de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, y contra la paz interna de la Nación, han realizado acciones de emboscadas a fuerzas del Ejercito, Carabineros y PDI. Estos grupos terroristas, bajo la apatía del gobierno se reunen, se organizan y se apoderan de carreteras, incendian pueblos, viviendas, camiones y maquinarias, abrasan vivo a un matrimonio de ancianos, hacen arder sembrados, iglesias con niños adentro, incendian bodegas, siembras, y amenazan impunemente con armas automaticas a propietarios.

Es más, V.E ha permitido y ha sido indiferente ante la violación del “Derecho de Propiedad” al no reprimir tomas ilegales de predios.

Eso es terrorismo y VE ha sido un inútil para terminar con ello. Le ha faltado valor.

No nos siga embolinando la perdiz con el COVID, ni cometa la maldad de hacer un espectaculo de la busqueda de Tomás, el pequeño desaparecido en Lebu para desviar nuestra atención.

Sinceramente, creo que VE no es capaz.

Por eso, y ante la grave crisis politica, social, sanitaria, económica y moral por la que atraviesa nuestro país, la que se agravará a partir de Marzo con más fuerza; la incapacidad que VE ha demostrado para controlar el desorden de todo tipo en el país; el increíble incremento que han tenido grupos terroristas con apoyo extranjero que nos puede llevar a una guerra civil y que no es broma Sr Piñera, no “chutee más la pelota al corner” ni le entregue a otros Poderes aspectos de su absoluta responsabilidad, como es su costumbre para ganar tiempo.

Sr Presidente de la República, conforme al Capítulo XII de nuestra Constitución Política, Art. 106 y 107, le solicito respetuosamente, como un simple ciudadano, que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, para escuchar de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas la situación real que se vive en el país, aclarar sus reponsabilidades concretas, y las inquietudes que les surgen , como militares y patriotas, respecto al futuro de Chile.

Con todos esos antecedentes, con carácter, con liderazgo, con valentía, autoridad y responsabilidad, RESUELVA.

Es lo que pensamos millones de chilenos que nunca nos han entrevistado para una encuesta.

Gral (R) Hernán Núñez Manríquez.

/gap