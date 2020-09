Una de las teorías más controvertidas en el ámbito de la fertilidad es si influye que las mujeres tengan un orgasmo para quedarse embarazadas. Evidentemente, se trata de una suposición científica que aún no ha sido cien por cien demostrada, pero que ha suscitado un gran interés desde hace más de un siglo. Todo se remonta al comienzo de la llamada ‘teoría upsuck’, formulada por los especialistas Robin Baker y Mark Bellis, la cual plantea que cuando sucede el orgasmo la contracción de las paredes del útero ayuda a transportar los espermatozoides eyaculados a los óvulos.

De hecho, si de verdad existiera esta asociación entre placer y fertilidad, las tasas de natalidad no aumentarían demasiado: según las últimas encuestas, el 68% de las mujeres españolas ha fingido un orgasmo en alguna ocasión. La hipótesis de que hubiera esa relación entre orgasmo y embarazo nace también de la incapacidad de la ciencia para encontrar una función biológica relevante a esos breves segundos de placer. Al fin y al cabo, desde el punto de vista científico la razón por la que sentimos tanto placer de forma contenida no deja de ser un misterio.

| Cuando sucede el orgasmo, se libera oxitocina, que estimula las contracciones uterinas

La ‘teoría upsuck’ fue resucitada por dos educadores sexuales estadounidenses, William Masters y Virginia Johnson. Lo más llamativo es que los experimentos que hicieron no involucraban ninguna actividad sexual en pareja, sino que el procedimiento fue más atípico y extraño: pidieron a las participantes en el estudio que se masturbaran después de insertar semen artificial en sus canales vaginales. Luego, tomaron radiografías para ver los resultados: no había ninguna evidencia que respaldara esta hipótesis.

“Cuando tenemos un orgasmo, se libera la hormona de la oxitocina, que estimula las contracciones uterinas”, explica Sadaf Ashan, periodista de ‘Mel Magazine’, quien ha escrito un artículo sobre este tema. “En muchos de los experimentos posteriores, a las mujeres se les da oxitocina para ver cómo se comportan el esperma en el conducto vaginal. Si bien algunos casos se reportaron una mayor retención de dicho líquido seminal, también se les proporcionaron dosis de la hormona mucho más altas de cómo se liberaría de forma natural después del orgasmo”.

Masters y Johnson también descubrieron que cuando las mujeres tienen orgasmos, los niveles de estrés bajan, lo que sin duda resulta positivo en el momento de la fecundación. En otro experimento más reciente, de 2016, realizado por Robert King, investigador de la College Cork University y publicado en la revista ‘Socioaffective Neuroscience & Psychology’, se pidió a seis mujeres que registraran la calidad y cantidad de sus orgasmos durante un mes usando vibrador. Después, King midió la cantidad de semen artificial de sus úteros cuando habían tenido un orgasmo y cuando no. Así, descubrió que cuando las mujeres disfrutaban de esos pocos segundos de placer, retenían un 15% más de líquido seminal.

Traer una vida al mundo

La opinión de King, sin embargo, estriba más en la incapacidad de la ciencia para encontrar una funcionalidad concreta al orgasmo. “Algunos han argumentado que los orgasmos femeninos no tienen por qué servir para nada biológicamente hablando”, sostuvo en un comunicado de prensa redactado para presentar su estudio. “Sabemos que es algo que no es tan fácil de lograr. Esto no significa que no tenga una función evolutiva o vital. Mi investigación se basa en la creciente evidencia de que tiene relación con la fertilidad”, adujo el académico.

¿Sería por tanto útil para la pareja que está intentando concebir un hijo que la mujer siempre alcanzase el orgasmo? Aunque esto no sea cierto, no hay que olvidar que gozar de una vida sexual plena y satisfactoria puede reportar muchos beneficios para la salud de la persona. Son muchísimos los estudios que corroboran que el clímax es bueno para la circulación de la sangre, mejorar el estado de ánimo o hasta para conseguir un ascenso laboral. Por tanto, aunque en estos momentos no estéis sopesando la opción de traer una vida al mundo, siempre es importante extraer el máximo placer de vuestras relaciones íntimas.

