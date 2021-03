Luego que la Cámara admitiera a trámite el proyecto de ley que busca un tercer retiro de fondos de las AFP, el diputado Jaime Mulet (FRVS), uno de los impulsores de la iniciativa, valoró el paso que dio el texto y se mostró optimista respecto a su futuro.

En relación a los alcances del proyecto, el parlamentario sostuvo que “especialmente nos interesa ayudar a la gente que está pasando por dificultades económicas”.

Respuesta a Piñera

En paralelo, se refirió a las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que un eventual tercer retiro sería “para los ricos”.

“El Presidente una vez más se equivoca, él siempre se ha opuesto al retiro, pero desgraciadamente no plantea una alternativa distinta que vaya en beneficio de los cientos de miles de chilenos y chilenas que hoy día tienen problemas severos”, dijo Mulet en el Congreso.

Tras esto, añadió que Piñera “está como el perro del hortelano -no come ni deja comer-, y la verdad es que me preocupa, no deja que coman ese grupo importante de chilenos que sí puede hacer retiros”.

Apoyo en Chile Vamos

En relación a las posibilidades que tiene el proyecto de ser aprobado en ambas Cámaras del Congreso, el legislador destacó a los parlamentarios de Chile Vamos que ya han dado su apoyo.

“Hay algunos diputados oficialistas que ya están aprobando el proyecto, de manera que han hecho algunas declaraciones. Recuerdo al diputado (Jorge) Durán, por ejemplo, y otros que lo ven con buenos ojos. Escuché el otro día al senador Ossandón también”, manifestó.

“Hoy día mismo se pronunció la Cámara de Diputados y declaró admisible este proyecto porque obviamente es una facultad privativa de los diputados y diputadas, es una reforma constitucional en virtud del poder constituyente derivado”, agregó.

Tribunal Constitucional

Mulet, a su vez, se refirió al panorama que tendría un proyecto de tercer retiro ante el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el Gobierno ya anunció que recurriría a dicha instancia en caso de que avance el texto en su trámite y al fallo de dicha instancia frente al segundo retiro.

“El TC cuando falló en el retiro 2 tenía a la vista un proyecto de ley que tenía el mismo contenido de la reforma constitucional, entonces el TC falló con un empate un proyecto donde no le privó a los 7 millones y tanto de chilenos y chilenas que querían hacer el retiro, hacerlo”, sostuvo Mulet.

Tras esto, en referencia al mentado tribunal, agregó que “yo estoy seguro que no va a avalar una cuestión de esta naturaleza si no hay un proyecto de ley, es decir, no va a estar dispuesto el Tribunal Constitucional a asumir la responsabilidad de dejar a millones de chilenos sin recursos, de manera que es perfectamente posible que al menos un voto cambie de opinión”.

Finalmente, el parlamentario declaró que “a mi no me cabe la menor duda que el Tribunal Constitucional en un evento de esa naturaleza va a aprobar el tercer retiro, porque obviamente no se va a desprestigiar dejando fuera y sin recursos a millones chilenos. Además, es una atribución propia del parlamento legítimamente elegido por la ciudadanía”.

/gap