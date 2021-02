El recientemente nombrado ministro de Defensa, Baldo Prokurica, se refirió este sábado a la crisis humanitaria relacionada con la migración en Chile, y la crítica situación en el sur del país.

Asimismo, el secretario de Estado relevó el rol de las Fuerzas Armadas a El Mercurio, tanto por su despliegue durante el toque de queda, y la “ayuda“ que han prestado en el transporte de vacunas.

El ex parlamentario y militante de Renovación Nacional explicó que “Chile es un país que no se cierra a los inmigrantes —yo soy hijo de un inmigrante—, pero no hay ningún país que pueda abrir las puertas y decir que vengan todos los que quieran”.

“Cuando hay algunos que dicen que cómo estamos expulsando a los venezolanos, yo le digo que no nos negamos a recibir inmigrantes legales que vienen con sus documentos, porque de esa manera no se nos pueden meter delincuentes“, continuó el titular de Defensa.

“Es complejo, pero como país tenemos que dar una señal clara y potente de que no estamos dispuestos a recibir inmigrantes ilegales“, sentenció Prokurica.

En relación al conflicto desarrollado en La Araucanía y la participación de las FF.AA., el secretario de Estado reconoció que es un tema complejo, pero que las fuerzas de orden deben actuar dentro de la ley.

“El gobierno tiene un sistema que está a cargo de un coordinador y un sistema de políticas sociales que está a cargo del ministerio propiamente tal. El Ejército y los Carabineros tienen que actuar dentro de la ley y lo que están haciendo en este minuto las Fuerzas Armadas es entregar todo el apoyo necesario dentro del estado de emergencia, que es relacionado con el coronavirus“, afirmó.

Sin embargo, respecto a las palabras de Mario Desbordes, quien señaló que las FF.AA. están autorizadas para defenderse y hacer uso de la fuerza si es necesario para restablecer el orden en el sur, Prokurica estuvo de acuerdo. “Cualquier persona que es amenazada tiene derecho a la legítima defensa“, expresó.

“Es más, yo creo que en el caso de los agentes del Estado, con mayor razón. Al país que vaya, los agentes del Estado actúan de una forma mucho más dura de lo que actúan las policías chilenas“, aseguró el ministro de Defensa.

