Desde hace años están ocurriendo unos extraños avistamientos en los cielos de todo el mundo, y no se trata de ovnis. Uno de estos avistamientos ocurrió en 2015, cuando los habitantes y los medios de comunicación de las ciudades chinas de Foshán y Jiangxi informaron de una ciudad flotante que apareció en las nubes. Rápidamente cientos de videos se viralizaron en las redes sociales, y no solo en China, también en todo el mundo.

Y al igual que las sorprendentes imágenes recorrieron todos los rincones de nuestro planeta, también surgieron todo tipo de teorías, que iban desde portales dimensionales y universos paralelos hasta aquellos que afirmaban que la NASA estaba proyectando un holograma usando el informe Proyecto Blue Beam. Pero los científicos ofrecieron otra explicación, que era una ilusión óptica llamada Fata Morgana, que generalmente tiene lugar cuando las temperaturas se enfrían rápidamente. Sin embargo, ha habido más avistamientos de “ciudades fantasmas”, pero nada parecido al que ha ocurrido en la provincia de Shandong, al este de China.

El castillo flotante

La imagen fantasmal de lo que parecía un castillo flotando sobre edificios en la provincia de Shandong, al este de China, ha provocado un gran revuelo entre sus habitantes. El video fue grabado alrededor de las 11 de la mañana del 11 de septiembre en Jinan, la capital de la provincia de Shandong, según medios chinos. Las imágenes fueron subidas a la red social Sina Weibo por el bloguero “Asuntos de Jinan, ciudad de Jinan”, con la siguiente descripción:

“Justo ahora, ¿lo has visto? Hoy, algunos internautas dieron la noticia de que se fotografió un espejismo cerca de Hanyu Jingu, Jingshi Road. Internauta: Obviamente Hogwarts apareció sobre Jinan ¿Lo viste?”

El video muestra la inquietante imagen de un antiguo castillo de estilo europeo con tres torres que se elevan sobre tres edificaciones. Los usuarios de Weibo quedaron impresionados por el avistamiento. Muchos compararon la majestuosa edificación con el Castillo de Hogwarts, la escuela de brujería y hechicería de la saga de películas de Harry Potter. Algunos también relacionaron el edificio con la Academia de Bellas Artes de Hebei, una universidad en el norte de China que tiene cierto parecido sorprendente con Hogwarts.

Debido a la polémica causada, meteorólogos chinos ofrecieron una explicación lógica y racional. Dijeron que se trataba del efecto Fata Morgana o espejismo, una forma de ilusión que es común en climas húmedos. Según informó el periódico digital chino The Paper. Al parecer, el fenómeno aparece normalmente cuando la humedad en el aire se vuelve más cálida que la temperatura del agua debajo.

A medida que los rayos de luz solar cruzan del aire más frío al aire más cálido, se ‘dobla’ o refracta, creando un reflejo en el aire. Los patrones en el espejismo son típicamente borrosos y relucientes con un parecido a las estructuras humanas. Son similares a un reflejo que se ve en el agua. En opinión de los expertos, el “Hogwarts flotante” era el reflejo de una urbanización situada a dos kilómetros de distancia. La comunidad consta de edificios con un estilo arquitectónico similar.

Como podemos comprobar, nadie se pone de acuerdo sobre el verdadero origen del “castillo flotante”. Además, que son muchos los no se creen la versión científica, que siempre busca desacreditar cualquier fenómeno inexplicable. Por no decir que esta no es la primera vez que ocurre un avistamiento similar. Sin ir más lejos, el pasado año los habitantes de la ciudad china de Huai’an presenciaron como una gigantesca ‘ciudad fantasma’ apareció de la nada.

El fenómeno en cuestión ocurrió el 4 de agosto de 2019 sobre el lago Hongze, en la provincia de Jiangsu, al este de China. En un video grabado por uno de los testigos se podía ver con toda claridad antiguos edificios chinos con techos curvos, árboles y una turbina eólica gigante mientras una espesa e inusual niebla descendía sobre el lago.

Universos paralelos

Son muchos los que están convencidos de que estas “apariciones fantasmales” son producto de universos paralelos interactuando con el nuestro. Hay que recordar que este mismo año la NASA confirmó la existencia de un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás. Por no decir que cada vez hay más científicos que están convencidos de esta teoría, como el físico teórico Sean Carroll, quien está convencido de que vivimos en un universo paralelo y tiene pruebas que lo demuestran. Entonces nosotros podríamos ser las otras “realidades” de nuestros propios “yos”. Lo cierto es que nada es imposible, y las apariciones de estos “edificios flotantes” podrían ser la evidencia definitiva. Quien sabe, tal vez algún día nos encontremos a nuestro “yo” visitándonos.

