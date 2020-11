Una catástrofe para cientos de miles de personas y familias que han perdido el sustento, y un futuro inmediato negro para la industria del turismo, han unido a gremios de trabajadores, profesionales, emprendedores y personas relacionadas con la actividad turística en una sola voz, bajo la campaña #LeyRescateAlturismo.

La actividad económica de Chile y el mundo se ha visto muy afectada por la pandemia del Coronavirus, generando una fuerte caída en la actividad y un aumento general del desempleo. En particular, en nuestro país los problemas para la economía vienen de antes. Con la irrupción del Estallido Social, que afectó la actividad económica a partir de octubre, ya se vieron debilitadas muchas empresas antes de la llegada del COVID-19, y este último amenaza a más de 600 mil empleos del turismo, de los cuales 300 mil ya se habrían perdido. La actividad turística se ha visto afectada de manera particularmente severa. Hoteles, hostales, agencias de viajes, tour operadores, guías de turismo, transportistas, proveedores, trabajadores; y también otros rubros relacionados -como por ejemplo el gastronómico-, han visto caer sus ingresos muy dramáticamente.

Según declaraciones de prensa de la vicepresidenta de FEDETUR (Federación de Empresas de Turismo de Chile) Hellen Kouyoumdjian:…“la tasa de desempleo en la industria alcanza un 50% en el país. Sabemos que el rubro genera más de 600 mil empleos directos, entonces se ha perdido la mitad. Más el otro cuarto (150 mil personas), se encuentran con contratos suspendidos” … Respecto a la recuperación de la actividad turística, según la misma Fedetur, el turismo recién se recuperaría recién en … “al menos 26 meses en el caso del turismo interno, y hasta en 32 meses respecto al turismo receptivo en el caso de los viajeros internacionales” (Fuentes: Diario el Día 30/09/2020, y El Rancagüino 31/10/2020)

La deteriorada situación de la actividad turística, y las negras perspectivas inmediatas para esta actividad económica, que venía antes en crecimiento, han motivado a los actores a organizarse para solicitar al gobierno medidas extraordinarias de ayuda, y así poder mantener los trabajos y la capacidad productiva de este importante sector de la economía. El turismo aporta el 10,1% del PIB, y el 9,9% de los empleos de Chile, según la Cuenta Pública participativa 2018 del Servicio Nacional de Turismo.

Los actores del sector turístico se han organizado de forma autónoma en el Movimiento de Rescate al Turismo, que tiene como objetivo principal conseguir la aprobación de una Ley de Rescate al Turismo. Con este objetivo se anuncian movilizaciones a nivel nacional, convocando este miércoles 18 de noviembre al gran “Camazo”, en el que los alojamientos turísticos sacarán a la calle camas y banderas en señal de protesta por mayor ayuda para el sector, y el jueves 19 de Noviembre se realizará una Caravana familiar (ya autorizada por la Intendencia Metropolitana) que comenzará a un costado del Museo de Bellas Artes y terminará con una actividad en la Plaza Juan XXII de Providencia, frente al antiguo edificio de Sernatur.

Algunos de los participantes del Movimiento señalaron:

Jessica Araya, una de las líderes del movimiento: La gente del turismo esta desolada, se requieren medidas para evitar y aliviar la cesantía de los trabajadores del turismo, y hay que apoyar a los emprendedores. Sé de empresarios que están vendiendo el mobiliario para pagar arriendos y finiquitos. La situación es insostenible. No se puede dejar morir un rubro que aporta tanto a la economía, y que pasada la pandemia se recuperará y aportará como siempre al país.

Leonidas Ramírez, representante del gremio de Transportistas del Turismo: “Necesitamos enfrentar la crítica situación del transportista de turismo, donde hay perdida de su capital de trabajo y retraso en pagos de cuotas”.

Alfonso Marzano, creador del grupo Reinventados del turismo con más de 5.000 miembros declara: “El turismo no ha muerto, pero está en coma inducido y conectado a un respirador. Si no hacemos algo ya, no solo se perderán empleos, sino que más de 600 mil familias podrían incluso hasta perder sus hogares. Y si las empresas cierran, no habrá nadie que pueda generar empleos a futuro”.

Evelyn Henriquez, directora en la Cámara de Turismo y Comercio de Valparaíso: ¨En la región el panorama es desolador. Calculamos que un 30% de las empresas que quedan vivas ni siquiera abrirá sus puertas esta temporada. Valparaíso recibe muchos turistas extranjeros que no llegaron o no llegarán pronto. Sabemos que la reactivación será lenta y por eso necesitamos medidas urgentes para sostener empresas y trabajos¨.

Claudia Silva, operadora mayorista: ¨Chile y sus destinos principales esperábamos salvar en parte la temporada estival promocionándose como un destino seguro frente al nuevo coronavirus. Es el caso de Carretera Austral y Rapa Nui, pero en este último caso no habrá reapertura hasta Marzo 2020 por lo menos¨.

Katia Cornejo, representante de guías de turismo: “Los guías de turismo al no ser contratados no han recibido ninguna ayuda, y desde marzo no tenemos ningún ingreso. Se requiere una protección a los guías profesionales. Regularizar el turismo”.

Sergio Pino, vocero del movimiento, indica que: “El turismo ha tenido que paralizar su funcionamiento para la protección de los chilenos, a pesar de la perdida de empresas y trabajos, y después de meses no se sabe cuándo podremos trabajar normalmente. El Covid-19 es una catástrofe médica pero también económica, que ha golpeado por lejos más al turismo que a cualquier otra actividad. Pedimos que se considere esta situación y se nos proporcione ayuda, tal cual como se ha hecho muchas veces en nuestro país, destinando fondos especiales a las áreas que han sufrido más las catástrofes para que puedan levantarse. Es algo totalmente lógico y necesario¨.

Personas y organizaciones relacionadas al turismo se han unido en una causa común de la industria, reconocida por su bajo perfil público. La urgencia de la situación y la prácticamente nula recepción de las autoridades al llamado de auxilio especial de los trabajadores y emprendedores, de este importante sector económico, ha despertado una gran inquietud y la necesidad de manifestarse públicamente. La que ha contado rápidamente el apoyo de asociaciones y agrupaciones de turismo del país.

El Movimiento Rescate al Turismo comunica sus actividades mediante su página de Facebook: Rescate al Turismo Chile, y las personas interesadas en la información y actividades pueden integrarse al chat de Telegram: Rescate Al Turismo. El grupo también posee un WhatsApp, pero este ha colapsado por la gran cantidad de personas interesadas en participar de la iniciativa.

/gap