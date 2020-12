Esto, según un estudio de la Subsecretaría de Previsión Social, donde también muestra que después del segundo giro casi el 40% de los pensionados por retiro programado se quedarán sin ahorro para pensión. Hasta ayer casi la mitad de quienes pueden solicitar el nuevo 10% ya lo hicieron: 5,2 millones de afiliados.

Un estudio en detalle sobre los afiliados de las AFP que se quedarán sin saldo en sus cuentas fue lo que hizo la Subsecretaría de Previsión Social, mostrando qué ocurrió en el sistema tras el primer retiro del 10%, y cómo se acrecientan estas cifras con el segundo retiro que está en proceso. Hasta este viernes, ya son 5.164.143 afiliados los que han hecho esta segunda solicitud, es decir, casi la mitad de quienes tienen saldo para retirar (47%), según cifras que dio a conocer la Superintendencia de Pensiones con cierre hasta las 17:00 horas de ayer.

El informe del gobierno hecho con cifras a septiembre de este año (por lo que no incluye la totalidad de solicitudes del primer proceso), muestra que en el sistema existen 10.913.771 afiliados activos (no pensionados), de los cuales el 53,6% son hombres y el 46,4% son mujeres.

De ese total de afiliados activos, hay 1.352.438 (12,4%) que ya no tienen saldo en su cuenta individual. De ellos, 833.922 son mujeres (61,7%) y 518.516 son hombres (38,3%). Por otro lado, hay 2.280.154 (20,9%) afiliados activos con saldo inferior a 35 UF, por lo que con este segundo retiro podrían sacar la totalidad del dinero si así lo desean.

“Un grupo de particular relevancia para analizar el efecto del retiro es aquel compuesto por los afiliados no pensionados cuya edad es cercana o superior a la edad legal de jubilación”, dice el estudio. En concreto, hay 2.898.514 afiliados mayores de 50 años. De ellos, son 198.205 (6,8%) las personas de 50 años o más sin saldo, por lo que no podrían efectuar el segundo retiro. Por otro lado, hay 321.664 (11,1%) afiliados mayores de 50 años con un saldo de 35 UF o menos, por lo que al hacer el segundo retiro se quedarían sin dinero en sus cuentas, entre los cuales hay 126.522 hombres (39,3%) y 195.142 mujeres (60,7%).

La coordinadora de estudios del Ministerio del Trabajo, Úrsula Schwarzhaupt, comenta que “el grupo de mayores de 50 años es relevante puesto que al estar en edades cercanas a la jubilación, tienen poco tiempo para compensar con nuevos aportes y aportes voluntarios el retiro de fondos realizado”.

Así, del total de afiliados activos de 50 o más años, el 11,1% se quedará sin fondos en este segundo retiro si todos sacan lo máximo posible. Esto no incluye a los que ya se quedaron sin saldo en el primer retiro, ya que en este caso la cifra escalaría a 18% sumando ambos retiros. Incluso podrían ser más los afiliados mayores a 50 años que se queden sin saldo, ya que los cálculos fueron hechos con cifras a septiembre, por lo que no considera a las personas que hicieron el primer retiro posterior a ese mes.

Afiliados pensionados. Existían 889.707 pensionados a septiembre de este año bajo la modalidad de retiro programado o renta temporal, de los cuales 44% son hombres y 56% son mujeres.

El estudio de la Subsecretaría muestra que del total de pensionados, hay 278.003 (31,2%) que no tienen saldo en su cuenta individual. De ellos, 170.352 son mujeres (61,3%) y 107.651 son hombres (38,7%). En tanto, un grupo de 70.952 (8,0%) reportan un saldo menor a las 35 UF, por lo tanto, podrán retirar la totalidad de sus ahorros en este segundo retiro.

De esta manera, el informe concluye que del total de pensionados, el 31,2% no tiene saldo en la cuenta individual, a los que se agregaría el 7,9% más en el segundo retiro. “Es decir, después del segundo retiro casi el 40% de los pensionados por retiro programado, se quedarán sin ahorro para pensión”.

“Es relevante destacar, sin embargo, que un alto porcentaje de estos pensionados actualmente recibe beneficios del Pilar Solidario, por lo que continuarán recibiendo el beneficio con financiamiento estatal”, detalla Schwarzhaupt.

Con todos estos antecedentes, la coordinadora de estudios del Ministerio del Trabajo dice que “existe amplio consenso en que el nivel de pensiones que actualmente paga el sistema es bajo, lo que se debe a múltiples razones, entre ellas, baja tasa de cotización y baja frecuencia de aportes al sistema. Es por ello que se ha hecho tanto hincapié en la urgencia de la reforma de pensiones. El retiro anterior y este último, han agravado la ya crítica situación anterior, haciendo más necesaria aún la aprobación de una reforma previsional”.

