En medio de esta crisis sanitaria, la actriz Sigrid Alegría se ha mantenido bastante activa en las redes sociales, sobre todo cuando hablamos de sus naturales fotografías.

En esta ocasión la actriz compartió fotografías en las que mostró tres outfits de lencería para darle la bienvenida a la primavera, que comenzó en nuestro país y todo el hemisferio sur.

«Tengo la cita de la primavera con mi amor. 🌺 Qué me pongo? 1, 2 o 3 Me gustan todas. @davilurlingerie me confunde. Y si me pongo las tres juntas?», fue lo que escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a salir los comentarios en donde aplaudían a la actriz.

«Devuélvete porfa, es que te pasaste», «Eres de Júpiter? Digo porque eres de otro planeta, hermosa», «Nooo es que wuaaaaau!!!!! Enamorá quede po», «Ojalá llegar así a tu edad, que envidia pero sana si… Manda el secreto jiji… Cariños bella sigue brillando», fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación.

